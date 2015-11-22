مجتمع بزرگ فرهنگی تبلیغی بانوان حوزوی در اصفهان راه اندازی می شود

حجت الاسلام علی اکبر صافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره امور مبلغان خواهر باید فعالیت‌های خود را برای سامان‌بخشی و ارتقاء سطح دانش و مهارت تبلیغی همه بانوان حوزوی استان اصفهان طرح‌ریزی کند تا در آینده‌ای نه چندان دور بتوان این اداره را به مجتمع فرهنگی تبلیغی بانوان حوزوی استان تبدیل کرد.

وی با اشاره به اینکه از نکات مهم در بحث تبلیغ بانوان ضرورت حضور آگاهانه و فعالانه این افراد در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است، اذعان داشت: عصر حاضر را عصر مدرنیته نامیده‌اند؛ «مدرنیسم» در وهله‌ اول یک نوع جهان‌بینی است که برای تمام حوزه‌های حیات اجتماعی انسان، طرح و برنامه‌های خاص خود را دارد.

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: یکی از خصوصیات دنیای مدرن، برجسته‌سازی و پررنگ کردن نقش و چهره‌ «زن» در عرصه‌ سیاسی‌ ـ ‌اجتماعی و استفاده ابزاری از اوست بنابراین در دهه‌های اخیر، شاهدیم که زنان نقش مهمی را در ابعاد سیاسی و اجتماعی برخی جوامع ایفا کرده‌اند؛ موضوعی که تا پیش از این، سابقه نداشت.

وی ادامه داد: متأسفانه طی دهه اخیر در ایران نیز شاهد بودیم که استکبار جهانی از خلأ حضور فعالانه بانوان مسلمان و انقلابی استفاده کرده و تلاش کرده تا با پر رنگ کردن جنبش‌های اجتماعی سیاسی فمنیستی زنان ایران، آنها را نمایندگان زنان ایران جلوه دهد.

صافی در ادامه گفت: دشمن سعی دارد از این جریانات برای ایجاد چالش در نظام اسلامی و انقلابی ایران بهره‌برداری کند موضوعی که در فتنه ۸۸ به وضوح قابل رؤیت بود اما کمتر کسی تا به حال به تحلیل این فتنه از زاویه سوء استفاده از زنان، پرداخته است.

حجت الاسلام صافی افزود: مدرنیته که تا دیروز به دنبال استفاده ابزاری از زنان در عرصه‌های اقتصادی بود و تلاش می‌کرد تا با استفاده جنسی از زنان، بازار کالاهای استعماری و مبدل‌های فرهنگی خود را رواج دهد، برنامه جدیدی را در یکی دو دهه اخیر در راستای سوء استفاده از زنان کلید زده است.

وی اعلام کرد: دشمن درصدد است با بهره‌برداری از احساسات بانوان برای ایجاد تغییر در نظام‌های سیاسی و اجتماعی و به عبارت بهتر عملیاتی کردن پروژه براندازی نرم انقلاب ها و نظام‌های مردم سالار با استفاده از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی فمنیستی زنان اقدام کند.

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به حضور برخی از زنان معلوم الحال در فتنه‌های قبل و بعد از انتخابات ۸۴ و ۸۸، گفت: در انقلاب‌های رنگی یا مخملی یکی از بازیگران دائمی، زنان بوده‌اند. در فتنه ۸۸ برجسته‌سازی حضور زنان توسط رسانه‌های اپوزیسیون آن قدر پررنگ بود که حتی برخی از رسانه‌های غربی از آن با نام «انقلاب زنان در ایران» یاد کردند.

وی افزود: نویسنده‌ کتاب «ارتش سری روشن‌فکران» در کتاب خود نقل کرد که ایالات متحده دنبال پیشبرد یک براندازی زنانه در ایران است و بیشترِ توان اقتصادی و سیاسی خود را برای انقلاب مخملی در ایران، خرج پروژه‌ای موسوم به جنبش زنان می‌کند.

حجت الاسلام صافی بیان کرد: بانوان حوزه‌های علمیه باید داعیه‌دار عرصه‌های فرهنگی بانوان، نماینده و بلندگوی زنان مسلمان ایران باشند نه امثال شیرین عبادی و مهرانگیز کار که به عروسک‌های خیمه شب بازی اسرائیل و آمریکا تبدیل شده‌اند و حرف‌های خوشایند آنها را به عنوان مطالبات زنان ایران مطرح می کنند.

وی اظهار داشت: باید نخبگانی از مبلغان فرهیخته حوزه و بانوان غیور دانشگاه‌ها وارد این عرصه شوند تا در برابر جنبش‌های انحرافی زنان که سر در آخور سرویس‌های جاسوسی امریکا و اسرائیل دارند، نقش پدافندی قوی‌ای را ایجاد کنند.

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: بنابراین در این برهه و به خصوص در انتخابات‌ پیش رو، باید بانوان حوزوی در تأسیس تشکل‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ورود در عرصه تبلیغ نوین و شبکه‌های اجتماعی، همت گمارند تا بتوانند ابتکار عمل را از دست جریان‌های فرهنگی سیاسی زنانه که بیگانه با انقلاب و نظام و ارزش‌ها و سنت‌های ایرانی اسلامی است، خارج سازند و این ترفند مرموز سرویس‌های جاسوسی را خنثی کنند.