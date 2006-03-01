آئين نامه "وب سايت" ها و "وبلاگ" ها بايد تدوين شود

حسين صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به بودجه فرهنگي سال آينده دولت، گفت : هنوز بحث افزايش بودجه فرهنگي منتفي نيست و دوستان در كميسيون فرهنگي مجلس نيزنسبت به افزايش اين بودجه ابراز اميدواري مي كنند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره ساماندهي وبلاگ ها و سايت ها، گفت : حالت رهاشدگي براي چنين رسانه اي چندان مناسب نيست و به همين دليل طبيعي است كه آئين نامه هاي مربوط به وب سايت ها و وبلاگها بايد تدوين شود.

وي قاعده مند كردن اين عرصه را در راستاي تقويت وبلاگ ها و سايت ها برشمرد و افزود : همانطور كه براي ديگر رسانه ها نيز ضابطه و قانوني وجود دارد، براي فضاي "وب" كه اكنون در نقش رسانه ظاهر شده نيز بايد ضوابطي باشد تا اهمال ها ناديده گرفته نشده و بنيان اين رسانه سست نگردد.

صفارهرندي در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگار مهر درباره نحوه برخورد ساير كشورها با خبرنگاران ايراني و لزوم برخورد همسان با خبرنگاران خارجي در ايران، اظهار داشت : اين كار از سوي بخش هاي مختلف كشور، نياز به چارچوب هايي دارد و بايد سطح ديپلماتيك، فرهنگي و جنبه هاي مختلف، با هم در نظر گرفته شود و مسئولان نظام نيز با اين ديدگاه همراه هستند.