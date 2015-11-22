امرایی درباره تولید و اجرای نمایش «گوهر نیل» به خبرنگار مهر گفت: این نمایش خوانش جدیدی از داستان «یوسف و زلیخا» است که به شیوه عروسکی - زنده اجرا خواهد شد. در اصل نمایش «گوهر نیل» با بهره‌گیری از عروسک، ترکیبی از نمایش درمانی و نمایش صحنه‌ای است.



نویسنده و کارگردان «گوهر نیل» درباره عوامل اجرایی این اثر نمایشی، افزود: روح‌الله سنایی و وحیده قوهستانی بازیگران این نمایش هستند و زهرا جعفری طراحی و ساخت عروسک‌های «گوهر نیل» را بر عهده دارد. ساخت و تنظیم موسیقی نیز بر عهده علی انوری است و محراب رستمی به عنوان دستیار کارگردان در این اثر نمایشی حضور دارد.



وی درباره زمان و مکان اجرای نمایش «گوهر نیل» گفت: قرار است این نمایش از ۸ آذرماه در حاشیه سوگواره خمسه و در سالن ماه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اجرا شود.



امرایی درباره وضعیت اجرای عمومی این اثر نمایشی، اظهار کرد: هنوز وضعیت اجرای عمومی «گوهر نیل» قطعی نشده اما احتمالا بعد از برگزاری سوگواره خمسه، این نمایش را در حوزه هنری در قالب اجرای عمومی روی صحنه ببریم.



مجید امرایی سال ۸۷ نمایش «عشق باران» را که تلفیقی از نمایش درمانی و نمایش صحنه‌ای بود در حوزه هنری و همچنین جشنواره تئاتر دفاع مقدس روی صحنه برد. وی طی چند سال متمادی به عنوان نمایش درمانگر به درمان جانبازان اعصاب و روان ۸ سال جنگ تحمیلی پرداخت.