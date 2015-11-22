حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: دعوت به اسلام با قرائت و خواندن آغاز شد و خداوند از ابتدای اسلام فرمان به خواندن داد.

وی در ادامه گفت: کتاب و کتاب خوانی در اسلام از جایگاه با ارزشی برخوردار است چنانچه از آغاز رسالت پیامبر در کنار قرآن، کتاب نهج الفصاحه از ایشان بر جای مانده است.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی افزود: همه پیامبران از خود صحیفه یا کتابی به یادگار گذاشته اند، که در واقع جایگاه کتاب را در اسلام نشان می دهد و کتاب های با ارزشی چون نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مناجات خمس عشر برای ما دارای ارزش فراوانی هستند.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه خواندن کتاب باعث رشد و دانایی انسان می شود، تصریح کرد: قطعا بین اشخاصی که می دانند و اشخاصی که نمی دانند تفاوت است و دارای جایگاه و منزلت یکسانی نیستند.

وی بیان کرد: در روایات از نظر اجتماعی و علمی تاکید بسیار بر کتاب خوانی شده است و کتاب را بستان بزرگان نامیده اند.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی افزود: تاریخ به طور کل در کتاب ها روایت شده تا آیندگان با بهره گیری از کتاب با آنچه که باید آشنا شوند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در دنیای امروز کتاب ها فقط به کتاب کاغذی معطوف نمی شوند گفت: با وجود کتاب های دیجیتالی و فضاهای مجازی امروزه مطالعه و کتاب خوانی راحت تر شده است این موضوع بیانگر این است که باید مطالعه در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.