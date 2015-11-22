آلمانی ها کالای اسرائیلی نمی خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جورزالم پست،فروشگاه «کادوی» در برلین تمام کالاهای اسرائیلی را از قفسه‌ها بیرون ریخت.

آنها می‌گویند بر اساس الزام جدید اتحادیه اروپا این محصولات باید برچسب تولید محل ساخت اراضی اشغالی، قدس شرقی و بلندی‌های جولان را داشته باشد.

«فلیکس کرو» سخنگوی این فروشگاه در این باره گفت: بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا کالاهای تولیدی اسرائیلی در مناطق اشغالی باید برچسب تولید داشته در غیر این صورت قابل عرضه در این فروشگاه نیست .

این فروشگاه روزانه، بین 40 تا 50 هزار نفر از این فروشگاه خریدار دارد.

یک مقام اروپایی نیز در این خصوص اظهار داشت : کمیسیون اروپا در نشستی در بروکسل طرح مربوط به مشخص شدن مبدأ کالاهایی را که در اراضی تحت اشغال اسرائیل تولید می‌شوند، تصویب کرده است.

این طرح شامل مجموعه‌ای از دستور‌العمل‌ها برای برچسب‌گذاری کالاهایی است که در شهرک‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی و بلندی‌های جولان تولید می‌شوند.

مقامات اسرائیل این اقدام اتحادیه اروپا را اشتباه، سیاسی و دشمنی با اسرائیل قلمداد می کنند.