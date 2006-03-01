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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۲

رسالت اول حوزه و دانشگاه تلقي صحيح از معارف اسلامي است

رسالت اول حوزه و دانشگاه تلقي صحيح از معارف اسلامي است

آيت الله جوادي آملي در ديدار جمعي از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران ضمن نفي سكولار بودن علم، بر لزوم اسلامي كردن دانشگاه ها تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله جوادي آملي در اين ديدار سه عامل تبديل تفكر نظام خلقت به نظام طبيعت، انفكاك مبدا هستي از نظام خلقت و موروثي دانستن عقل بشري را از اشتباهات فاحش غرب در حيطه دانش ارزيابي كرد و گفت : هرگاه نظام هستي از منظر خلقت مورد مطالعه قرار گيرد و بر حجيت عقل در مقابل نقل، نه در مقابل دين تاكيد شود آنگاه دانشگاه قداست خواهد داشت.

وي همچنين با نفي تمسك به خرافات در حيطه زندگي بشري تاكيد كرد: اگر انسان به عقل و استدلال و برهان مطلبي را نپذيرد، به ناچار به شانس و خرافات روي مي آورد.

کد مطلب 297448

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