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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۱۱

عراق خواستار تحقيقات بين المللي در مورد انفجارهاي حرمين عسگريين(ع) شد

عراق خواستار تحقيقات بين المللي در مورد انفجارهاي حرمين عسگريين(ع) شد

وزير كشور عراق از كارشناسان بين المللي خواست براي تحقيقات در مورد انفجارهاي حرمين امام هادي (ع) و امام حسن عسكري(ع) به شهر سامراي عراق بيايند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "بيان باقر جبر صولاغ الزبيدي" وزير كشور عراق در گفتگو با شبكه تلويزيوني "العراقيه " كارشناسان بين المللي را براي تحقيق درمورد انفجارهاي حرمين امام هادي (ع) و امام حسن عسكري(ع) به عراق فرا خواند.

الزبيدي گفت : ما كارشناسان بين المللي برخي كشورها را دعوت مي كنيم به عراق بيايند و با كارشناسان وزارت كشورعراق در مورد اين انفجارها به تحقيق بپردازند .

وي ياد آور شد : هدف از بكارگيري از كارشناسان برخي كشورها اين است كه مشخص شود عناصر گروه القاعده و يا صداميها از چه نوع مواد منفجره اي براي انفجارهاي حرمين عسكريين (ع) استفاده كردند.

وزير كشور عراق درمورد جزييات انفجارها در حرمين عسكريين (ع) در شهر سامرا گفت : با نگاه اوليه به محل انفجارها مي توان گفت نزديك به صد كليوگرم مواد منفجره براي منفجر كردن حرمين استفاده شده است .

وي درمورد اينكه چقدرزمان لازم است تا مشخص شود مواد منفجره چگونه به حرمين شريفيين منتقل شده است، گفت : اين عمليات حدود سه تا 5 روز ادامه دارد تا ثابت شود كه مواد منفجره و تجهيزات چگونه به داخل حرمين عسگريين (ع)منتقل شده است .

الزبيدي با انتقاد از برخي كساني كه نيروهاي امنيتي عراق و ارتش آمريكا را به دست داشتن در انفجارهاي حرمين عسكريين (ع) متهم كرده اند عنوان كرد : اين اتهامات عاري از صحت است و اين اولين بار نيست كه صداميها دست به چنين عملياتي مي زنند .

وزير كشور عراق براي جلوگيري از حمله به اماكن مقدس و مساجد اعلام كرد: وزارت كشور با سعدون الدلمي وزيردفاع توافق كرده كه يك گروه براي حمايت از اماكن مقدس و مساجد تشكيل شود .

تروريستها چهارشنبه هفته گذشته دراقدامي گستاخانه حرمهاي مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند. اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت (ع) به وجود آورد.

عمليات تروريستي در حرمين شريفين درسامرا خشم و انزجار تمام پيروان و مسلمانان جهان را از اين جنايت هولناك برانگيخت.

کد مطلب 297451

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