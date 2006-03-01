عراق خواستار تحقيقات بين المللي در مورد انفجارهاي حرمين عسگريين(ع) شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "بيان باقر جبر صولاغ الزبيدي" وزير كشور عراق در گفتگو با شبكه تلويزيوني "العراقيه " كارشناسان بين المللي را براي تحقيق درمورد انفجارهاي حرمين امام هادي (ع) و امام حسن عسكري(ع) به عراق فرا خواند.

الزبيدي گفت : ما كارشناسان بين المللي برخي كشورها را دعوت مي كنيم به عراق بيايند و با كارشناسان وزارت كشورعراق در مورد اين انفجارها به تحقيق بپردازند .

وي ياد آور شد : هدف از بكارگيري از كارشناسان برخي كشورها اين است كه مشخص شود عناصر گروه القاعده و يا صداميها از چه نوع مواد منفجره اي براي انفجارهاي حرمين عسكريين (ع) استفاده كردند.

وزير كشور عراق درمورد جزييات انفجارها در حرمين عسكريين (ع) در شهر سامرا گفت : با نگاه اوليه به محل انفجارها مي توان گفت نزديك به صد كليوگرم مواد منفجره براي منفجر كردن حرمين استفاده شده است .

وي درمورد اينكه چقدرزمان لازم است تا مشخص شود مواد منفجره چگونه به حرمين شريفيين منتقل شده است، گفت : اين عمليات حدود سه تا 5 روز ادامه دارد تا ثابت شود كه مواد منفجره و تجهيزات چگونه به داخل حرمين عسگريين (ع)منتقل شده است .

الزبيدي با انتقاد از برخي كساني كه نيروهاي امنيتي عراق و ارتش آمريكا را به دست داشتن در انفجارهاي حرمين عسكريين (ع) متهم كرده اند عنوان كرد : اين اتهامات عاري از صحت است و اين اولين بار نيست كه صداميها دست به چنين عملياتي مي زنند .

وزير كشور عراق براي جلوگيري از حمله به اماكن مقدس و مساجد اعلام كرد: وزارت كشور با سعدون الدلمي وزيردفاع توافق كرده كه يك گروه براي حمايت از اماكن مقدس و مساجد تشكيل شود .

تروريستها چهارشنبه هفته گذشته دراقدامي گستاخانه حرمهاي مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند. اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت (ع) به وجود آورد.

عمليات تروريستي در حرمين شريفين درسامرا خشم و انزجار تمام پيروان و مسلمانان جهان را از اين جنايت هولناك برانگيخت.