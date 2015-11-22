به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش اینترنتی بلیت های نمایش «پدران، مادران، فرزندان» به کارگردانی آرش عباسی آغاز شد.

این اثر نمایشی پروژه مشترک گروه نمایش «موج» و کمپانی متیچی ایتالیا به کارگردانی آرش عباسی است که از دوم آذر ماه در مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد و پیش فروش اینترنتی بلیت های نمایش نیز از صبح یکشنبه اول آذر ماه آغاز شده است.

در نمایش «پدران، مادران، فرزندان» جمعی از هنرمندان فرانسوی، روسی و ایتالیایی با حضور کمپانی متیچی ایتالیا ایفای نقش می کنند.

بحران مهاجران در اروپا و شرایط ناگوار انسانی در اردوگاه های مهاجران و وضعیت بسیاری از پناهجویان موضوع اصلی این نمایش بین المللی است. اولین اجرای نمایش «پدران، مادران، فرزندان» در ایران و تالار سایه مجموعه تئاتر شهر از ۲ تا ۶ آذرماه و در قالب جشنواره تئاتر مقاومت خواهد بود و پس از آن اجرای این نمایش در کشورهای اروپایی ادامه خواهد داشت.

عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده، طراح و کارگردان: آرش عباسی، مشاور کارگردان: پیترو فلوریدا، بازیگران: ژودیت موله کو، مارتا تانانیان، صنم نادری، مدیر روابط عمومی: غزل نهانی، مهندسی صدا و تصویر: داوید سورلینی، مدیر تولید: علی ضیایی، گروه کارگردانی: علی ضیایی، صنم نادری، هادی عزیزی، طراح صحنه و لباس: آرش عباسی، برنامه ریز و مدیر اجرا : حامد شفیعی، مترجمان نمایشنامه: شقایق قندهاری (انگلیسی)، ژودیت موله کو (فرانسوی)، مارتا تانایان (روسی)، صنم نادری (ایتالیایی)، ساخت دکور: آرش شرفی، دستیار صحنه: مسعود روستا، دستیار لباس: ساحل مصلحی، منشی صحنه: شیما لطیفی، مدیران صحنه: مریم آهنگر، نینا مقامی، انتخاب موسیقی: آرش عباسی، طراح پوستر و بروشور: محمد شمس، عکاس: مهدی آشنا.

نمايش «جواديه» تا دهم آذر تمديد شد

نمايش «جواديه» به دليل استقبال مخاطبان تا دهم آذر ماه در سالن كوچک محراب به صحنه می رود.

نمايش «جواديه» به نويسندگى و كارگردانى كهبد تاراج و با بازى احمد جعفرى، فهيمه معين، امير عدل پرور، هومن بنايى تاكنون ميزبان هنرمندانى همچون بهزاد فراهانى، حسين كيانى، روح الله جعفرى، شهرام كرمى، سيروس همتى، مجيد رحمتى، على اصغرى، جواد نورى، محمدهادى عطايى، سامان خليليان و... بوده است.

جواديه هر روز به جز شنبه ها در سالن كوچک مجموعه تئاتر محراب روى صحنه مى رود.