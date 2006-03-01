وزارت علوم با 70 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است / بودجه تخصيصي به وزارت علوم بايد در شان اين وزارتخانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دكتر "حميد رضا رازقي" صبح امروز در گردهمايي معاونين اداري و مالي و مديران طرح هاي عمراني دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر نارضايتي زيادي از وضعيت IT در وزارت علوم وجود دارد زيرا اين وزارتخانه در اين زمينه از بسياري ديگر از دستگاه هاي دولتي عقب تر است.

وي ادامه داد: پيش از اين بطور عمده مقاديري سخت افزار براي دانشگاه ها خريداري شده بود اما به اين نكته توجهي نشده بود كه مشكلات اصلي در بخش نرم افزاري است. مباحث نرم افزاري معمولا دير بازده سبب شده است كه براي زودتر هزينه كردن بودجه ها به سمت خريد عجولانه سخت افزار حركت شود.

معاون طرح و توسعه وزارت علوم با اشاره به طرح عملياتي كردن بودجه دستگاه هاي دولتي تصريح كرد: براي اين امر مقاومت هايي صورت گرفت ولي به هر حال اين كار به سرانجام رسيد. البته بايد توجه كرد كه هر چه استانداردهاي مورد عمل در آموزش عالي بالاتر رود هزينه سرانه نيز بالاتر خواهد رفت. ما نيز در وزارت علوم به دنبال اختصاص مبلغي در خور شان جايگاه آموزشي وزارت علوم به اين وزارتخانه هستيم.

وي در پايان از تشكيل 10 جلسه جهت ارتقا كمي و كيفي كميته بهره وري خبر داد و خاطرنشان كرد : اين گروه ها متشكل از گروه هاي مطالعاتي قوي و كار آمد هستند تا بتوانند مشكلات موجود را در زمينه هاي مختلف رفع كنند و اهداف ديگر اين گروهها نيز ارائه برنامه هاي اجرايي براي مطالعات كارشناسي شده مي باشد.