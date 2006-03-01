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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۴۳

برانكو ايوانكوويچ پس از پيروزي مقابل كاستاريكا:

فقط نيمه اول خوب بوديم / نويدكيا احتياج به زمان دارد

فقط نيمه اول خوب بوديم / نويدكيا احتياج به زمان دارد

سرمربي تيم ملي ايران با ابراز رضايت ازعملكرد بازيكنان اين تيم درنيمه اول گفت: بازيكنان حاضردر نيمه دوم تيم را دچار افت كردند.

به گزارش خبرنگار " مهر"، برانكو ايوانكويچ پس ازپيروزي تيم ملي مقابل كاستاريكا گفت: ما درنيمه اول فوتبال خوب وقابل قبولي را به نمايش گذاشتيم و تصورمي كنم تماشاگران هم ازديدن اين بازي درنيمه اول راضي بودند، برانكو درمورد نيمه دوم گفت: ما سعي كرديم دراين نيمه بيشتر ازبازيكنان جواني استفاده كنيم تا آنها نيز ازاين ميدان مهم بهره ببرند.

برانكو ايوانكويچ درمورد اينكه چرا بازيكناني نظير دايي را تعويض نكردي، گفت: ما دراين بازي تلاش كرديم ازهمه بازيكنان استفاده كنيم، اما تصورم اين بود حضور دايي در زمين مي توانست به پيروزشدن ما كمك كند.

وي درمورد عملكرد محرم نويد كيا گفت: قصد داشتم درنيمه دوم به نويد كيا فرصتي دهم تا خودش را نشان دهد، اما متاسفانه او عملكرد خوبي نداشت ومن ناچار شدم بازيكن ديگري را جايگزينش كنم. قطعا در زمان باقي مانده ازمسابقات ليگ او را زيرنظر خواهم گرفت و درصورتي كه بتواند به شرايط ايده آل برگردد از او درديدارهاي آينده نيز استفاده خواهم كرد.

سرمربي تيم ملي كشورمان در پايان ابراز اميدواري كرد: تيم ملي ايران بتواند با حمايت همه جانبه علاقمندان به فوتبال ومسئولان به نتايج ايده آلي درجام جهاني دست پيدا كنيم.

کد مطلب 297461

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