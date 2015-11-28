سازها برای «دهکده شادی» نواختند/ مذاکره برای پخش جهانی

سیدمسعود صفوی مدیر مرکز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری درباره تولید سریال انیمیشن «دهکده شادی» به خبرنگار مهر گفت: سریال «دهکده شادی» در ۶۰ قسمت ۷ دقیقه‌ای با همکاری یک شرکت انیمیشن‌سازی خارجی به کارگردانی سعید ضامنی و رسول شیری ساخته شده و صداگذاری و موسیقی این سریال هم به پایان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه تولید مشترک یکی از راهکارهای گسترش همکاری‌ ایران در زمینه انیمیشن‌ با دیگر کشورها است، بیان کرد: در ساخت سریال انیمیشن «دهکده شادی» سعی کردیم تجربیات تولید انیمیشن را از کشورهای بزرگ و صاحب نام کسب کنیم.

تهیه کننده انیمیشن تلویزیونی «شکرستان» با اشاره به پخش سریال «دهکده شادی» گفت: برای پخش جهانی این انیمیشن وارد مذاکره شده ایم ولی برای پخش تلویزیونی در ایران هنوز وارد مذاکره نشده ایم ولی در نظر داریم پخش داخلی و خارجی این سریال به بهترین شکل ممکن باشد.

صفوی در پاسخ به اینکه آیا مرکز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری قصد تولید فیلم انیمیشن دارد؟ گفت: یکی از مشکلات سینمای ایران نداشتن فیلمنامه محکم برای تولید است و هنر- صنعت انیمیشن نیز از این قاعده مستثنی نیست و تا زمانی که به فیلمنامه محکم برای تولید فیلم سینمایی نرسیم دست به کار نخواهیم شد.

وی در پایان یادآور شد: فیلمنامه های متعددی برای تولید فیلم انیمیشن به دست ما رسیده اما هنوز فیلمنامه خوب برای ساخت اثر ۹۰ دقیقه ای نداشته ایم و اگر فیلمنامه خوبی در این حوزه وجود داشته باشد حتما وارد تولید خواهیم شد.