آزمون سي و دومين دوره پذيرش دستيار تخصصي برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون پذيرش دستيار تخصصي 15 هزار و 369 نفر شركت كرده اند كه از اين ميان 10 هزار و 116 نفر مرد و 5 هزار و 253 نفر زن هستند و در آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي نيز 642 نفر شركت كرده اند.
آزمون كتبي بيست وسومين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي در كليه رشته هاي اعلام شده به صورت متمركز در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران و آزمون كتبي پذيرش سي و دومين دوره پذيرش دستيار تخصصي در دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور برگزار شد.
همچنين دكتر "كامران باقري لنكراني" وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صبح امروز با حضور در حوزه امتحاني دانشگاه علوم پزشكي تهران به همراه دكتر "باقر لاريجاني" رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران از برگزاري اين آزمون بازديد كرد.
نظر شما