  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۱۷

صبح امروز همزمان در 29 حوزه امتحاني :

آزمون سي و دومين دوره پذيرش دستيار تخصصي برگزار شد

آزمون سي و دومين دوره پذيرش دستيار تخصصي برگزار شد

آزمون سي و دومين دوره پذيرش دستيار تخصصي و بيست و سومين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي امروز در سراسر كشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون پذيرش دستيار تخصصي 15 هزار و 369 نفر شركت كرده اند كه از اين ميان 10 هزار و 116 نفر مرد و 5 هزار و 253 نفر زن هستند و در آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي نيز 642 نفر شركت كرده اند.

آزمون كتبي بيست وسومين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي در كليه رشته هاي اعلام شده به صورت متمركز در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران و آزمون كتبي پذيرش سي و دومين دوره پذيرش دستيار تخصصي در دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور برگزار شد.

همچنين دكتر "كامران باقري لنكراني" وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صبح امروز با حضور در حوزه امتحاني دانشگاه علوم پزشكي تهران به همراه دكتر "باقر لاريجاني" رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران از برگزاري اين آزمون بازديد كرد.

کد مطلب 297463

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها