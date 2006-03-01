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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۲۰:۱۳

ديدار اعضاي تيم ملي كاراته با نماينده ولي فقيه در انگليس

ديدار اعضاي تيم ملي كاراته با نماينده ولي فقيه در انگليس

اعضاي تيم ملي كاراته ايران كه درمسابقات آزادجهاني انگلستان به مقام قهرماني رسيده روزگذشته باحجه الاسلام والمسلمين معزي نماينده ولي فقيه و رئيس مركزاسلامي انگليس درمحل اين مركز ديداركردند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين ديدارحجه الاسلام والمسلمين معزي ضمن تبريك به اعضا تيم ملي كاراته ايران براي اين موفقيت بزرگ، ضمن برشمردن موفقيتهاي ايرانيان درعرصه هاي مختلف علم، هنر و ورزش به ضرورت آشنايي وشناخت مردم جهان با توانايي هاي ايراني ها اشاره و براي ورزشكاران ايران درعرصه هاي جهاني آرزوي توفيق كرد.

لازم به يادآوري است: تيم 50 نفره نوجوانان، جوانان وبزرگسالان زنان ومردان كاراته ايران درسبك وادوريو درمسابقات كاپ آزاد جهان درشهر ناتينگهام انگلستان درمصاف با 18 كشورجهان با كسب 8 مدال طلا، 11 نقره و 23 مدال برنزضمن كسب مقام اول، بهترين تيم ازنظر كسب مدال نيزشناخته شدند.

کد مطلب 297464

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