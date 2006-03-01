ديدار اعضاي تيم ملي كاراته با نماينده ولي فقيه در انگليس

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين ديدارحجه الاسلام والمسلمين معزي ضمن تبريك به اعضا تيم ملي كاراته ايران براي اين موفقيت بزرگ، ضمن برشمردن موفقيتهاي ايرانيان درعرصه هاي مختلف علم، هنر و ورزش به ضرورت آشنايي وشناخت مردم جهان با توانايي هاي ايراني ها اشاره و براي ورزشكاران ايران درعرصه هاي جهاني آرزوي توفيق كرد.

لازم به يادآوري است: تيم 50 نفره نوجوانان، جوانان وبزرگسالان زنان ومردان كاراته ايران درسبك وادوريو درمسابقات كاپ آزاد جهان درشهر ناتينگهام انگلستان درمصاف با 18 كشورجهان با كسب 8 مدال طلا، 11 نقره و 23 مدال برنزضمن كسب مقام اول، بهترين تيم ازنظر كسب مدال نيزشناخته شدند.