به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنگنده های ارتش روسیه همچنان به بمباران مواضع تکفیریها از جمله تروریست های داعش در سوریه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در یکی از آخرین عملیات های نظامی ارتش روسیه در سوریه، مواضع داعش در اطراف اتوبان بین المللی استان حلب هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

در همین حال، جنگنده های روسی منطقه «خان طومان» واقع در جنوب استان حلب را مورد حملات هوایی گسترده قرار دادند.

رسانه های عربی اعلام کردند که جنگنده های روسی طی ساعات گذشته ۴۰ بار مواضع مختلف تکفیریها در حومه حلب را بمباران کرده اند.

حملات روسیه به مواضع تکفیریها در سوریه در حالی ادامه دارد که ارتش این کشور همچنان به پیشروی های خود علیه تکفیریها ادامه می دهد.