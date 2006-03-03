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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۳۲

در گفت و گوي "مهر" با رئيس كميسيون عمران مجلس مطرح شد:

آثار و پيامدهاي كاهش اعتبارات عمراني در اقتصاد كشور

آثار و پيامدهاي كاهش اعتبارات عمراني در اقتصاد كشور

رئيس كميسيون عمران مجلس آثار و پيامدهاي كاهش 5 هزار ميليارد توماني اعتبارات عمراني در اقتصاد كشور را تشريح كرد.

علي اكبر آقايي در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين كه كاهش منابع نفتي بودجه 85 ، كاهش 25 درصدي پروژه هاي عمراني را درپي دارد ، تصريح كرد : در صورتي كه كاهش اعتبارات عمراني به اين پروژه ها لطمه بزند مجلس در اين موضوع تجديد نظر خواهد كرد ، چون نمايندگان راضي نيستند كه اتمام اين پروژه ها ، 15 سال به طول انجامد .

به گفته وي، براساس آخرين گزارش سازمان مديريت وبرنامه ريزي به كميسيون عمران مجلس ، متوسط سال‌هاي اجراي پروژه هاي عمراني در وزارت راه  15 سال ، در وزارت مسكن 12 سال و در وزارت نيرو 9 سال است .

وي تصريح كرد: اين تاخير در اتمام پروژه هاي عمراني باعث گران‌تر شدن پروژه ها و از دست دادن حالت اقتصادي آنها مي شود .

آقايي با تاكيد بر اين كه نمايندگان مردم در مجلس راضي نيستند كه اتمام پروژه ها 15 سال به طول انجامد ، افزود :كاهش اعتبارات تملك دارايي بايد از ساير منابع تامين شود .

رئيس كميسيون عمران مجلس اضافه كرد : افزايش اعتبارات عمراني  سال 85 نسبت به سال 84 ، در بسياري از بخش‌ها به بيش از 70 درصد مي رسد كه  اين اعتبارات ، نسبت به لايحه بودجه دولت ، به ميزان 20 درصد كاهش يافته است .

نماينده مردم سلماس در ادامه به مقايسه اعتبارات عمراني در سال‌هاي 84 و 85 پرداخت و اظهار داشت : به غير از فروش اوراق مشاركت و فاينانس ، اعتبارات فصل راه در سال آينده به يك هزار و 200 ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه باسال جاري 33 درصد افزايش داشته است .

وي افزود : اما در بخش‌هاي مسكن ، عمران شهري و روستايي ، آب و  ساير بخش‌هاي عمراني افزايش اعتبارات ، بايد گفت كه اعتبارات در نظر گرفته شده در حد مورد نياز نيست .

آقايي ادامه داد : هم اكنون 64 درصد روستاها داراي آب شرب بهداشتي هستند كه تاپايان برنامه چهارم ، اين ميزان بايد به 88 درصد شهري  و 88 درصد شهري هم بايد به 100 درصد برسد .

وي يادآور شد: هم اكنون ميزان آب بهاي روستايي ، 30 درصد نزديك‌ترين شهر به روستاست كه امسال اين موضوع به طور كامل تحقق پيدا نكرد .

رئيس كميسيون عمران مجلس عمده تغييرات ديگر در بخش عمران  با اشاره به افزايش اعتبارات در بند "د" تبصره 6 قانون بودجه توضيح داد : بر اين اساس براي احداث  و تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي كمتر 150 هزار نفر جمعيت ،  50 ميليارد ريال در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد .

وي ادامه داد : همچنين به منظور تحقق ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه وبراي ارتقا شاخصهاي روستايي ، يك هزار و 250 ميليارد ريال در اختيار مناطق محروم رياست جمهوري قرار مي گيرد .

آقايي در مورد كاهش منابع نفتي بودجه تاكيد كرد : كميسيون تلفيق تلاش كرده كه اين كاهش را از ساير منابع تامين كند ، اما درصورتي كه اين كاهش حجم بودجه بر پروژه هاي عمراني تاثير گذار باشد ، صحن علني مجلس به اين منظور در تصميم كميسيون تلفيق تجديد نظر خواهد كرد ، تا پاسخگوي پروژه هاي مورد نياز در سال‌هاي 85 و 86 باشد.

کد مطلب 297474

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