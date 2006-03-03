آثار و پيامدهاي كاهش اعتبارات عمراني در اقتصاد كشور

علي اكبر آقايي در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين كه كاهش منابع نفتي بودجه 85 ، كاهش 25 درصدي پروژه هاي عمراني را درپي دارد ، تصريح كرد : در صورتي كه كاهش اعتبارات عمراني به اين پروژه ها لطمه بزند مجلس در اين موضوع تجديد نظر خواهد كرد ، چون نمايندگان راضي نيستند كه اتمام اين پروژه ها ، 15 سال به طول انجامد .

به گفته وي، براساس آخرين گزارش سازمان مديريت وبرنامه ريزي به كميسيون عمران مجلس ، متوسط سال‌هاي اجراي پروژه هاي عمراني در وزارت راه 15 سال ، در وزارت مسكن 12 سال و در وزارت نيرو 9 سال است .

وي تصريح كرد: اين تاخير در اتمام پروژه هاي عمراني باعث گران‌تر شدن پروژه ها و از دست دادن حالت اقتصادي آنها مي شود .

آقايي با تاكيد بر اين كه نمايندگان مردم در مجلس راضي نيستند كه اتمام پروژه ها 15 سال به طول انجامد ، افزود :كاهش اعتبارات تملك دارايي بايد از ساير منابع تامين شود .

رئيس كميسيون عمران مجلس اضافه كرد : افزايش اعتبارات عمراني سال 85 نسبت به سال 84 ، در بسياري از بخش‌ها به بيش از 70 درصد مي رسد كه اين اعتبارات ، نسبت به لايحه بودجه دولت ، به ميزان 20 درصد كاهش يافته است .

نماينده مردم سلماس در ادامه به مقايسه اعتبارات عمراني در سال‌هاي 84 و 85 پرداخت و اظهار داشت : به غير از فروش اوراق مشاركت و فاينانس ، اعتبارات فصل راه در سال آينده به يك هزار و 200 ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه باسال جاري 33 درصد افزايش داشته است .

وي افزود : اما در بخش‌هاي مسكن ، عمران شهري و روستايي ، آب و ساير بخش‌هاي عمراني افزايش اعتبارات ، بايد گفت كه اعتبارات در نظر گرفته شده در حد مورد نياز نيست .

آقايي ادامه داد : هم اكنون 64 درصد روستاها داراي آب شرب بهداشتي هستند كه تاپايان برنامه چهارم ، اين ميزان بايد به 88 درصد شهري و 88 درصد شهري هم بايد به 100 درصد برسد .

وي يادآور شد: هم اكنون ميزان آب بهاي روستايي ، 30 درصد نزديك‌ترين شهر به روستاست كه امسال اين موضوع به طور كامل تحقق پيدا نكرد .

رئيس كميسيون عمران مجلس عمده تغييرات ديگر در بخش عمران با اشاره به افزايش اعتبارات در بند "د" تبصره 6 قانون بودجه توضيح داد : بر اين اساس براي احداث و تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي كمتر 150 هزار نفر جمعيت ، 50 ميليارد ريال در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد .

وي ادامه داد : همچنين به منظور تحقق ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه وبراي ارتقا شاخصهاي روستايي ، يك هزار و 250 ميليارد ريال در اختيار مناطق محروم رياست جمهوري قرار مي گيرد .

آقايي در مورد كاهش منابع نفتي بودجه تاكيد كرد : كميسيون تلفيق تلاش كرده كه اين كاهش را از ساير منابع تامين كند ، اما درصورتي كه اين كاهش حجم بودجه بر پروژه هاي عمراني تاثير گذار باشد ، صحن علني مجلس به اين منظور در تصميم كميسيون تلفيق تجديد نظر خواهد كرد ، تا پاسخگوي پروژه هاي مورد نياز در سال‌هاي 85 و 86 باشد.