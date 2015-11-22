به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خانه مطبوعات استان زنجان، یوسف ناصر در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ضمن اشاره به نحوه شکل‌گیری خانه مطبوعات استان افزود: این تشکل فارغ از دیدگاه سیاسی که دنبال می‌کنند، به دنبال یک هدف واحد در پیگیری امور خانه مطبوعات هستند.

وی با اشاره به اینکه اعضای خانه مطبوعات به دنبال آن هستند که امور را به صلاح استان انجام دهند، افزود: در این راستا دیدگاه‌های سیاسی از سوی اعضای خانه کنار گذاشته شده است تا برنامه‌های این تشکل صنفی به خوبی محقق شود.

ناصر با بیان اینکه در بحث اخلاق رسانه‌ای باید اقدامات لازم صورت گیرد، ادامه داد: در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی خانه مطبوعات را یاری کند.

مدیرخانه مطبوعات استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر فعالیت‌های این تشکل بر اساس اساسنامه جدید انجام می‌شود، افزود: در این راستا دوره آموزشی مرتبط با عنوان آسیب‌شناسی رسانه‌های محلی برگزار شد.

ناصر با بیان اینکه این دوره به صورت تخصصی برگزار و با استقبال خوبی از سوی رسانه‌ها برگزار شد، ادامه داد: در این موضوعات یک سری مسائل مطرح شد که رسانه‌ها درگیر آن هستند.

مدیرخانه مطبوعات استان زنجان با اشاره به آمار مطبوعات و نشریات فعال در استان افزود: هم اکنون ۶۱ نشریه شامل سه روزنامه، ۱۳ هفته‌نامه، ۱۲ دو هفته‌نامه، هشت ماهنامه، یک دو ماهنامه، ۱۸ فصل‌نامه، پنج دو فصلنامه و یک سالنامه و همچنین چهار پایگاه خبری و ۳۴ نمایندگی نشریات سراسری و ۱۲ نمایندگی خبرگزاری در زنجان فعالیت می کنند.

ناصر با اشاره به اینکه در حال حاضر خانه مطبوعات استان زنجان ۵۸ عضو دارد، اضافه کرد: امیدواریم با ظرفیت‌های ایجاد شده این تعداد بیش از پیش افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه افزایش فرهنگ مطالعه و روزنامه‌خوانی، شناسایی نقاط قوت و ضعف رسانه‌های استان و توسعه ظرفیت‌های موجود مطبوعات از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است، افزود: همزمان با این جشنواره دومین نمایشگاه مطبوعات نیز در استان برگزار خواهد شد.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان زنجان نیز در این نشست گفت: همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با رسانه‌ها مطلوب است.

قنبر رسولی با اشاره به اینکه خانه مطبوعات استان زنجان آمادگی اجرای برنامه‌های فرهنگی با اداره کل تبلیغات اسلامی استان را دارد، اضافه کرد: دغدغه اغلب رسانه‌ها ترویج فرهنگ قرآنی و دینی است و در این راستا همکاری‌های لازم را با نهادهای مسئول انجام خواهد شد.

وی در خاتمه با اشاره به برگزاری جشنواره «نون و القم» از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: امیدواریم برگزاری این جشنواره راهکاری برای نمایش فعالیت‌های قرآنی استان باشد.