کتاب «استاد باران؛ نگاره هایی درباره آیت الله جوادی آملی»منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلد از مجموعه ۱۰ جلدی پیشگامان دانش و فضیلت با عنوان «استاد باران؛ نگاره هایی درباره آیت الله جوادی آملی»، به کوشش مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه و به قلم ساناز احمدی دوستدار، منتشر شد.

کتاب مذکور در قالب داستانک و در مورد زندگی آیت الله جوادی آملی بوده که شامل چهل و یک بخش است.

نویسنده در بخشی از کتاب خود، درباره علاقه استاد به طلبگی، می نویسد:

سال ۱۳۲۴ شمسی بود. صدای تیراندازی از درز دیوارها می‌گذشت و می‌آمد تو. عبدالله با صدای هر تیری که می‌شنید، دلش آشوب می‌شد.

ـ بابا! چرا این همه تیراندازی می‌کنن؟

میرزاابوالحسن، عبایش را روی شانه‌اش جابه‌جا کرد و گفت:

ـ پسرم! توده‌ای‌ها از شاهی‌شهر و چالوس اومدن آمل. با مردم آمل درگیرند. جلوی پل معلق و دبیرستان پهلوی سنگر گرفتند و به مردم تیراندازی می‌کنند. نگران نباش عبدالله جان! خدا بالاخره حقو بر باطل پیروز می‌کنه. باید حواست به درس‌هات باشه. تو باید طلبه بشی. یه طلبه ی بزرگ.

میرزاابوالحسن پنجره را باز کرد. صدای تیراندازی واضح‌تر شنیده می‌شد عبدالله دوات و قلمش را برداشت و رفت سراغ کتاب‌هایش.

سعدی را ورق زد. امتحانات نهایی ششم ابتدایی تمام شده بود. عبدالله باید برای رفتن به دبیرستان آماده می‌شد. صدای پدر در گوشش زنگ زد:

ـ باید طلبه بشی!

عبدالله تصمیمش را گرفته بود. گفت: من خودم هم خیلی دوست دارم طلبه بشم. اما چه طوری؟ من الان فقط دوازده سالمه!

اشک در چشم‌های میرزاابوالحسن حلقه زد:

ـ نگران نباش پسرم. همین که خودت هم به طلبگی علاقه داری برای ما کافیه.

رو به آسمان کرد و گفت: خدایا شکرت!

آخرین جلد از مجموعه ده جلدی پیشگامان دانش و فضیلت با عنوان استاد باران " نگاره هایی درباره آیت الله جوادی آملی" با قیمت ۷۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

