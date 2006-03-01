ابتدا بايد زيرساخت ها را بسازيم تا از وابستگي به نفت رهايي يابيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت : آمار 20 ساله اقتصاد كشور نشان مي دهد كه تراكم نصف افزايش نقدينگي بوده است.

اين نماينده خاطرنشان كرد كه قانون برنامه چهارم توسعه با واقعيت ها تطبيق نمي كند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: مي گويند چرا از وابستگي بيرون نمي آييد ولي ما هنوز زير ساخت ها را در كشور نساخته ايم ؛ ما بايد ابتدا زيرساخت ها را بسازيم و بعد مدعي شويم كه از وابستگي نفت بيرون آييم.

شهرياري تاكيد كرد: بنده در بخش عمراني با لايحه پيشنهادي دولت و در بخش جاري با لايحه پيشنهادي كميسيون تلفيق مجلس موافق هستم.

محمد مير محمدي نماينده قم نيز در موافقت با لايحه دولت و گزارش كميسيون تلفيق بودجه گفت: چند نرخي شدن قيمت سوخت امكان ايجاد فساد را افزايش داده و زمينه از بين رفتن عدالت را فراهم مي كند.

وي افزود: رقم عمده اي از اعتبارات جاري مربوط به اعتبارات سرمايه اي در بخش انساني است.

اين نماينده منابع انساني را مهمترين منابع سرمايه اي كشور عنوان كرد و اظهار داشت: به همين دليل است كه نبايد با كاهش اعتبارات اجرايي موافقت كرد.

ميرمحمدي ادامه داد: رشد هزينه هاي جاري در لايحه دولت 6/10 درصد بوده و اين در حالي است كه تورم بيش از 13 درصد است كه هنوز اين دو با هم فاصله دارد و نبايد نسبت به اين افزايش انتقاد كرد.

وي تصريح كرد: بخش اعظم 3 هزار ميليارد تومان افزايش بودجه هاي جاري مربوط به تامين اجتماعي است.

مير محمدي در ادامه از اقدامات كميسيون تلفيق در تامين حقوق بازنشستگان بيمه روستايي وتكميل بيمارستان هاي نيمه تمام قدرداني و آنها را مصوبات "خوب" توصيف كرد.

نماينده قم با "خوب" خواندن جهت گيري دولت در لايحه بودجه اظهار داشت : تامين هزينه هاي مورد نياز كميته امداد امام خميني (ره) از نكات مثبت بوده است.

وي در پايان تاكيد كرد: شركت هايي كه دارايي هاي خود را در اختيار كميته امداد قرار خواهند داد، بايد هر چه زودتر اين دارايي ها را به نقدينگي تبديل كنند.