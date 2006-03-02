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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۶:۲۷

/گزارش مهر از كوالالامپور/ صبح امروز به وقت مالزي؛

پادشاه و نخست وزير مالزي از رئيس جمهور ايران به طور رسمي استقبال كردند/ شليك 21 گلوله توپ به نشانه صلح و دوستي

پادشاه و نخست وزير مالزي از رئيس جمهور ايران به طور رسمي استقبال كردند/ شليك 21 گلوله توپ به نشانه صلح و دوستي

"سراج الدين جمال الليل پوترا" پادشاه و "عبدالله احمد بداوي" نخست وزير مالزي، ساعت 10 صبح امروز به وقت محلي (30/5 صبح به وقت تهران) در ساختمان پارلمان اين كشور از رئيس جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي استقبال كردند.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، در مراسم استقبال رسمي از دكتر احمدي نژاد، ابتدا رئيس جمهورايران، پادشاه و نخست وزير مالزي در جايگاه ويژه مراسم مستقر شدند و سپس سرود ملي دو كشور نواخته شد و آنگاه رئيس جمهور ايران از يگان حاضر در ميدان به طور رسمي سان ديد.

به هنگام انجام مراسم استقبال رسمي، 21 گلوله توپ به نشانه صلح و دوستي شليك شد و پس از نواخته شدن مجدد سرود ملي دو كشور، هيات همراه و مقامات عاليرتبه دو كشور از نزديك با يكديگر آشنا شدند. 

پس از استقبال رسمي پادشاه و نخست وزير مالزي از رئيس جمهور ايران، "سراج الدين جمال الليل پوترا" پادشاه مالزي احمدي نژاد را تا محل اقامت همراهي كرد و سپس ديدار وي با احمدي نژاد در محل اقامت رئيس جمهور ايران در هتل شرايتون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، احمدي نژاد سپس در نشست مشترك تجار و بازرگان ايراني و مالزيايي حضور يافته و سخنراني خواهد كرد.

پس از كناره گيري "ماهاتير محمد"، پس از 22 سال نخست وزيري، در سال گذشته "عبدالله احمد بداوي"نخست وزير جديد، بيست و دوم ارديبهشت 84 ماه طي دو روز به ايران سفر كرد.

همچنين سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق ايران 3 بار ؛ درتير ماه 1381 در چارچوب روابط دو جانبه، اسفند 1381 براي شركت در اجلاس سران عدم تعهد و مهر 1382 براي شركت در اجلاس كنفرانس اسلامي به مالزي سفر كرده بود.

اين نخستين سفر احمدي نژاد رئيس جمهوري جديد ايران به مالزي و ديدار با نخست وزير اين كشور است.

مالزي اكنون به طور همزمان رياست جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامي رابرعهده دارد.

گزارش خبرنگار "مهر" مي افزايد: مذاكرات مشترك رئيس جمهوري ايران و نخست وزير مالزي و امضاي اسناد و شركت در مصاحبه مطبوعاتي مشترك، از ديگر برنامه هاي دومين روز سفر رئيس جمهوري اسلامي ايران به مالزي است.

کد مطلب 297493

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