پادشاه و نخست وزير مالزي از رئيس جمهور ايران به طور رسمي استقبال كردند/ شليك 21 گلوله توپ به نشانه صلح و دوستي

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، در مراسم استقبال رسمي از دكتر احمدي نژاد، ابتدا رئيس جمهورايران، پادشاه و نخست وزير مالزي در جايگاه ويژه مراسم مستقر شدند و سپس سرود ملي دو كشور نواخته شد و آنگاه رئيس جمهور ايران از يگان حاضر در ميدان به طور رسمي سان ديد.

به هنگام انجام مراسم استقبال رسمي، 21 گلوله توپ به نشانه صلح و دوستي شليك شد و پس از نواخته شدن مجدد سرود ملي دو كشور، هيات همراه و مقامات عاليرتبه دو كشور از نزديك با يكديگر آشنا شدند.

پس از استقبال رسمي پادشاه و نخست وزير مالزي از رئيس جمهور ايران، "سراج الدين جمال الليل پوترا" پادشاه مالزي احمدي نژاد را تا محل اقامت همراهي كرد و سپس ديدار وي با احمدي نژاد در محل اقامت رئيس جمهور ايران در هتل شرايتون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، احمدي نژاد سپس در نشست مشترك تجار و بازرگان ايراني و مالزيايي حضور يافته و سخنراني خواهد كرد.

پس از كناره گيري "ماهاتير محمد"، پس از 22 سال نخست وزيري، در سال گذشته "عبدالله احمد بداوي"نخست وزير جديد، بيست و دوم ارديبهشت 84 ماه طي دو روز به ايران سفر كرد.

همچنين سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق ايران 3 بار ؛ درتير ماه 1381 در چارچوب روابط دو جانبه، اسفند 1381 براي شركت در اجلاس سران عدم تعهد و مهر 1382 براي شركت در اجلاس كنفرانس اسلامي به مالزي سفر كرده بود.

اين نخستين سفر احمدي نژاد رئيس جمهوري جديد ايران به مالزي و ديدار با نخست وزير اين كشور است.

مالزي اكنون به طور همزمان رياست جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامي رابرعهده دارد.

گزارش خبرنگار "مهر" مي افزايد: مذاكرات مشترك رئيس جمهوري ايران و نخست وزير مالزي و امضاي اسناد و شركت در مصاحبه مطبوعاتي مشترك، از ديگر برنامه هاي دومين روز سفر رئيس جمهوري اسلامي ايران به مالزي است.