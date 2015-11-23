اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ عربستان در آستانه فاجعه مالی

به گزارش خبرنگار مهر مهم‌ترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

سی ان ان: به زودی ارزش دلار هم پایه یورو می شود.

بلومبرگ: مقامات روسی بر این باور هستند که سیاست فروش نفت ارزان عربستان به اروپا دوامی نخواهد داشت.

رویترز: پول چین در آستانه ورود به بازار تجاری اروپا است.

اسپاتنیک: انگلیس به دنبال اجرای طرح ریاضتی در این کشور است.

راشاتودی: مالزی خواهان گسترش روابط همه جانبه با روسیه است.

واشنگتن پست: زمستان گرم می تواند به رشد بیشتر اقتصادی آمریکا در سه ماه نخست سال آینده میلادی منجر شود.

نیوزنو: صندوق بین المللی پول اعلام کرد اوکراین باید بدهی ۳ میلیارد دلاری روسیه را پرداخت کند.

اسپاتنیک: در چند ماه اخیر ۲۵۰ هزار نفر در حوزه نفت به دلیل کاهش بهای طلای سیاه بیکار شده اند.

تاس نیوز: عربستان سعودی در آستانه ورود به فاجعه مالی است.

اسپاتنیک: ایران خواهان کاهش تولید اوپک و پایبند بودن این سازمان به سقف تولید روزانه ۳۰ میلیون بشکه شد.

ای ای پی: چین برای دسترسی به «کریدور اقتصادی» اروپا و خاور میانه با پاکستان همکاری می کند.

ان دی: رشد اقتصادی هند بیش از ۷.۵ درصد در سال خواهد بود.

سیتی وایر: روسیه در پرداخت بدهی های خود عملکرد قابل قبولی را در سال جاری میلادی نشان داده است.