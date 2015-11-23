نتیجه دیدار تیم والیبال متین و ثامن درابهام/ لزوم اجرای آئین نامه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای متین صالحین ورامین و ثامنالحجج خراسان در لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور که روز چهارشنبه گذشته در سالن شهید گلعباسی ورامین برگزار شد، حاشیههای فراوانی را به همراه داشت و نتیجه آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
ماجرا ازآنجا آغاز شد که تیم ثامنالحجج خراسان در این دیدار از سه بازیکن خارجی در ترکیب خود استفاده کرد و با توجه به قانون سازمان لیگ مبنی بر استفاده از دو بازیکن خارجی در هر ست، بارأی ناظر بازی ست اول این دیدار که با برتری نماینده مشهد به پایان رسیده بود با نتیجه ۲۵ بر صفر به سود متین اعلام شد.
پس از پایان این دیدار، مسئولان باشگاه متین ورامین اعلام کردند که باید نتیجه این مسابقه سه بر صفر به سود متین اعلام شود و به همین خاطر شکایتی را به سازمان لیگ و فدراسیون والیبال نوشتند.
طی شدن مراحل قانونی برای احقاق حق نماینده والیبال ورامین
حال پس از چند روز همچنان تعیین نتیجه قطعی این دیدار با توجه به شکایت باشگاه متین ورامین در هاله ای از ابهام قرار دارد.
مجید بذرافشان مدیرعامل تیم متین ورامین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تخلف باشگاه ثامن در نقض قانون، تمامی مراحل احقاق حق نماینده والیبال ورامین طی شده است.
وی افزود: با توجه به سفر داورزنی رییس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی و بازگشت وی تا امروز، باید منتظر تعیین تکلیف نتیجه این دیدار طی روزهای آتی باشیم.
تصمیم سازمان لیگ به قانون نزدیک نیست
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین ادامه داد: قرار شد تا پس از حضور رییس فدراسیون والیبال، جلسهای در این زمینه تشکیل و پس از آن نتیجه به اطلاع تیم متین ورامین برسد.
وی عنوان کرد: مسئول سازمان لیگ طی چند روز گذشته اظهارات متفاوتی را انجام داد که به قانون نزدیک نیست و مسئولان باشگاه متین ورامین تأکید دارند که باید بهصورت قانونی روند طی شده و کمیته انضباطی در این راستا تصمیم بگیرد.
بذرافشان بیان داشت: در هیچ کجای آییننامه سازمان لیگ، تصمیمی که در دیدار متین و ثامن گرفته شد، نیامده است.
وی افزود: قانون بهصراحت اعلام کرده است که اگر تیمی در یک ست از سه بازیکن خارجی همزمان استفاده کند، تخلف انجام داده و زمانی که تخلف صورت میگیرد، امتیاز آن دیدار به تیم مقابل داده میشود اما در مسابقه روز چهارشنبه گذشته فقط نتیجه ست نخست به نام متین ورامین اعلام شد.
باید به تخلف صورت گرفته رسیدگی شود
احسن الله شیرکوند رییس هیئت والیبال شهرستان ورامین نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان باشگاه متین ورامین در حال رایزنی و پیگیری هستند تا حق نماینده ورامین تضییع نشود.
وی افزود: در دیدار هفته هفتم لیگ برتر والیبال میان دو تیم متین و ثامن مشهد، نماینده خراسان در یک ست از سه بازیکن خارجی بهره گرفت و این تخلف محسوب میشود و امیدواریم به این تخلف رسیدگی شود.
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