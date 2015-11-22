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۲ آذر ۱۳۹۴، ۰:۴۷

چاک هیگل:

پافشاری آمریکا برای برکناری بشار اسد اشتباه است

پافشاری آمریکا برای برکناری بشار اسد اشتباه است

وزیر دفاع پیشین آمریکا تاکید کرد پافشاری این کشور در برکناری رئیس جمهوری سوریه باعث می شود که واشنگتن نتواند دوست و دشمن خود را تشخیص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «چاک هیگل» وزیر دفاع پیشین آمریکا در گفتگو با شبکه سی ان ان، گفت: داعش تهدیدی برای آمریکا و همه جهان است.

وی در ادمه به اظهارات مداخله جویانه سران غرب درخصوص برکناری «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه اشاره و تصریح کرد: پافشاری برای برکناری بشار اسد باعث می شود که آمریکا نتواند همپیمان و دشمن خود را از هم تشخیص دهد.

هیگل افزود: به اعتقاد من باید یک استراتژی سیاسی و نظامی روشنتر در خصوص بحران سوریه اتخاذ کنیم.

وی گفت: آمریکا باید درخصوص مقابله با داعش با روسیه و ایران همکاری کند و در دام اختلافات موجود گرفتار نشود.

هیگل افزود: باید بر روی منافع و مصالح مشترک میان کشورها برای مقابله با تروریسم تمرکز کنیم و پیش از آنکه به استراتژی جامعی درخصوص داعش دست نیابیم، نمی توانیم بر مسئله برکناری بشار اسد به عنوان یک راهکار تکیه کنیم.

کد مطلب 2975040

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