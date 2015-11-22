پافشاری آمریکا برای برکناری بشار اسد اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «چاک هیگل» وزیر دفاع پیشین آمریکا در گفتگو با شبکه سی ان ان، گفت: داعش تهدیدی برای آمریکا و همه جهان است.

وی در ادمه به اظهارات مداخله جویانه سران غرب درخصوص برکناری «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه اشاره و تصریح کرد: پافشاری برای برکناری بشار اسد باعث می شود که آمریکا نتواند همپیمان و دشمن خود را از هم تشخیص دهد.

هیگل افزود: به اعتقاد من باید یک استراتژی سیاسی و نظامی روشنتر در خصوص بحران سوریه اتخاذ کنیم.

وی گفت: آمریکا باید درخصوص مقابله با داعش با روسیه و ایران همکاری کند و در دام اختلافات موجود گرفتار نشود.

هیگل افزود: باید بر روی منافع و مصالح مشترک میان کشورها برای مقابله با تروریسم تمرکز کنیم و پیش از آنکه به استراتژی جامعی درخصوص داعش دست نیابیم، نمی توانیم بر مسئله برکناری بشار اسد به عنوان یک راهکار تکیه کنیم.