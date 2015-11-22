دیدار پوتین و ملک عبدالله/حملات هوایی علیه داعش در مرزهای اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پادشاه اردن روز سه شنبه قرار است در دیدار با ولادیمیر پوتین راههای ایجاد یک ائتلاف ضد تروریسم را بررسی کند.

یک منبع آگاه در اردن با اعلام این خبر گفت در دیدار پوتین و عبدالله پادشاه اردن راهکارهای لازم برای عملیات نظامی بیشتر علیه داعش بررسی خواهد شد.

ماه گذشته روسیه و اردن درباره حملات هوایی روسیه در جنوب سوریه در مرزهای اردن به توافق رسیده بودند.

گزارش های رسیده از منطقه حاکی از تمرکز تروریست های داعش در مناطق مرزی اردن است. عبدالله پادشاه اردن به روسیه اطمینان داده است که حملات هوایی علیه داعش در مرزهای این کشور مانعی برای امنیت این کشور ایجاد نخواهد کرد.

البته عبدالله هشدار داده است که حملات هوایی روسیه در مرزهای این کشور موجب سرازیر شدن پناهندگان سوری به این کشور خواهد شد که یک چالش بزرگ برای اردن محسوب می شود.

مقامات اردنی ادعا می کنند بیشتر حملات هوایی روسیه در مرزهای اردن غیر نظامیان را هدف قرار داده است که البته این ادعا از سوی روسها رد شده است.