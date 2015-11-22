نسخه جالب داروخانه برای پیاده روی اربعین

مجید جلیلی در صفحه پلاس خود نوشته است: امروز رفتم دارو خانه یه مقدار دارو بگیرم برای پیاده روی اربعین. بعد که دارو ها را آورد یه نگاه بهم انداخت و دیدم روی قرص ها برچسب زد و شروع کرد به نوشتن! نسخه نداشتم و همین طور داشتم قرص ها را می خریدم و متعجب که چه می نویسد. تمام که شد دارو ها را داد و گفت: ان شاالله که اصلا استفاده نکنی ولی رویشان نوشتم که اگه دیدید یادم کنید. فهمیده بود برای پیاده روی هست و روی همه شان نوشته بود التماس دعا.