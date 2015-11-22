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۲ آذر ۱۳۹۴، ۰:۵۲

نسخه جالب داروخانه برای پیاده روی اربعین

نسخه جالب داروخانه برای پیاده روی اربعین

خاطره زیر، برخورد جالب یک متصدی داروخانه با یک زائر اربعین را روایت می کند.

مجید جلیلی در صفحه پلاس خود نوشته است: امروز رفتم دارو خانه یه مقدار دارو بگیرم برای پیاده روی اربعین. بعد که دارو ها را آورد یه نگاه بهم انداخت و دیدم روی قرص ها برچسب زد و شروع کرد به نوشتن! نسخه نداشتم و همین طور داشتم قرص ها را می خریدم و متعجب که چه می نویسد. تمام که شد دارو ها را داد و گفت: ان شاالله که اصلا استفاده نکنی ولی رویشان نوشتم که اگه دیدید یادم کنید. فهمیده بود برای پیاده روی هست و روی همه شان نوشته بود التماس دعا.

کد مطلب 2975047

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    نظرات

    • یا حسین ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
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      یا امام حسین ع اقا جان التماس دعا از شما دارم .

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