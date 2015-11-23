عملیات جدید نیروهای امنیتی بلژیک در مرکز بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز، نیروهای امنیتی بلژیک میدان «گرند پلاس» و چند خیابان را در مرکز بروکسل مسدود کرده و شمار زیادی از این نیروهای امنیتی در این مناطق مستقر شدند.

منابع بلژیکی تاکید کردند که این عملیات در راستای یک تهدید تروریستی در مرکز بروکسل صورت می گیرد.

این در حالی است که شبکه روسیا الیوم اعلام کرد نیروهای امنیتی بلژیک به چند آپارتمان در این منطقه یورش برده اند.

این شبکه همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا شماری از نشست های خود را در بروکسل به دلیل وجود تهدیدات امنیتی، لغو کرده است.

در همین حال، مرکز مدیریت بحران در بلژیک از تداوم آماده باش امنیتی در بالاترین سطح در «بروکسل» پایتخت این کشور خبر داد.

رسانه ها از ادامه بسته بودن مراکز تجاری و مغازه ها در بروکسل پایتخت بلژیک به سبب تهدید امنیتی خبر می دهند.

صبح روز شنبه و با وجود گذشت یک هفته از حملات تروریستی پاریس مقامات بلژیک با بالا بردن سطح هشدار امنیتی در بروکسل نسبت به وقوع یک خطر قریب الوقوع هشدار دادند.

در پی این اعلام، مترو شهر بروکسل تعطیل شد و پلیس نیز به مردم هشدار داد تا از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنند.

از سوی دیگر سفارت آمریکا در بروکسل از اتباع خود در بلژیک خواسته بود که در منازل خود بمانند.

این در حالی است که شبکه الجزیره اعلام کرده بود: پلیس بلژیک ۶ نفر را در منطقه ای در ۷۸ کیلومتری بروکسل بازداشت کرده است.

نظر به آنکه تعدادی از عوامل حملات تروریستی پاریس از اتباع بلژیک بوده اند، این کشور از هفته گذشته عملیات های ضد تروریستی متعددی را انجام داده که مهمترین مورد آن روز پنجشنبه انجام شد.

البته در سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و انگلیس نیز سطح هشدارهای امنیتی در بالاترین سطح خود قرار دارد.

گفتنی است، جمعه ۱۳ نوامبر، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شدند.