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۲ آذر ۱۳۹۴، ۵:۰۲

تحولات عراق؛

لغو همه پروازها در کردستان عراق/اعدام ۱۲ دانشجو در موصل

لغو همه پروازها در کردستان عراق/اعدام ۱۲ دانشجو در موصل

انفجار بمب در شمال بغداد، اعدام ۱۲ دانشجو به دست تروریست های داعش در موصل و لغو همه پروازهای اقلیم کردستان ازجمله تحولات عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، یک منبع نظامی در استان نینوای عراق اعلام کرد تروریست های داعش ۱۲ دانشجو را در شهر موصل اعدام کردند.

داعش اعلام کرده است که این افراد اقدام به انتشار مطالبی علیه این گروه تروریستی در پایگاه های ارتباط اجتماعی اینترنتی کرده اند.

از سوی دیگر، شبکه اسکای نیوز عربی از وقوع انفجاری در منطقه الشعب واقع در شمال بغداد، پایتخت عراق خبر داد.

در جریان این انفجار تروریستی شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر، پایگاه العهد اعلام کرد تمامی پروازها در اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، به دلیل ارسال موشک های کروز روسیه به این کشور لغو شده است.

کد مطلب 2975058

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