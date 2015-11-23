مسئولان ورامین با ۵۱۳ خانواده شهید در یک روز دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح سپاس برای نخستین بار در کشور به منظور دیدار با خانواده معظم شهدا در حالی صبح دوشنبه در شهرستان ورامین کلید خورد که در این طرح ابتکاری بیش از ۵۱۳ خانواده شهید و ایثارگر توسط مسئولان ادارات و نهادها مورد تکریم و دیدار قرار گرفتند.

این مراسم با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه شهرستان، نادر نصیری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران، مدیران بنیاد شهید شهرستان های استان و مسئولان ادارات و نهادهای مختلف شهرستان ورامین برگزار شد.

اقدامی ابتکاری برای اولین بار در کشور

مسئولان حاضر در طرح سپاس، پیش از آغاز دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران با حضور در گلزارهای شهدای شهرستان ورامین با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق و بر ادامه یافتن اصول و ارزش های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

طرح سپاس چندین سال است که در شهرستان های مختلف در حال اجرا است اما برای نخستین بار، بیش از ۵۱۳ خانواده شهید و ایثارگر در یک روز توسط مسئولان مورد بازدید قرار می گیرند.

دیدار با ۵۱۳ خانواده شهید و ایثارگر ورامین در یک روز

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در حاشیه این مراسم و در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدار با ۵۱۳ خانواده شهید و ایثارگر شهرستان ورامین در قالب طرح سپاس انجام می شود.

امیر پورجوادی افزود: در این طرح، مسئولان بنیاد شهید شهرستان های استان تهران به همراه مسئولان ادارات و نهادهای مختلف شهرستان ورامین پس از تجدید میثاق با شهدای انقلاب اسلامی، به دیدار خانواده معظم شهدا و ایثارگران می روند.

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر هماهنگی لازم با مسئولان ادارات مختلف شهرستان ورامین صورت گرفت و تقسیم بندی لازم برای دیدار با ۵۱۳ خانواده شهید و ایثارگر انجام شد و طی امروز تمامی این دیدارها انجام می شود.

بررسی مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران در طرح سپاس

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین اضافه کرد: در تمامی دیدارهای پیش بینی شده، مسئولان ادارات و نهادهای مختلف از حماسه سازان انقلاب اسلامی تجلیل خواهند کرد.

پورجوادی یادآور شد:برای نخستین بار در کشور، ۵۱۳ خانواده شهید و ایثارگر در یک روز توسط مسئولان ادارات مورد بازدید و تکریم قرار می گیرند.

وی متذکر شد: هدف از برگزاری این طرح تجلیل از دلاورمردی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و تکریم صبر و ایستادگی خانواده های آنان و افزایش روحیه و نشاط معنوی میان مسئولان و مدیران ادارات است.

پورجوادی یاداور شد: همچنین در این دیدارها، مشکلات پیش روی خانواده معظم شهدا و ایثارگران شهرستان ورامین مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم برای حل آن صادر خواهد شد که این امر نیز می تواند برکات و دستاوردهای فراوانی را به همراه داشته باشد.

دیدار با خانواده معظم شهدا یک وظیفه برای مسئولان است

امام جمعه ورامین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری طرح سپاس به منظور تکریم از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران یک حرکت ارزشمند فرهنگی است.

آیت الله سیدمرتضی محمودی افزود: قطعا یکی از وظائف مسئولان و مدیران ادارات، توجه و رسیدگی به مشکلات و دغدغه های خانواده شهدا و جامعه ایثارگری است.

وی در خاتمه ادامه داد: امروز دشمن تلاش دارد تا ملت ایران را به وسیله ابزارهای مختلف از فرهنگ شهید و شهادت دور کند و قطعا برگزاری چنین طرح هایی برای مقابله با طرح های دشمن موثر خواهد بود.