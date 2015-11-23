شب شعر آیینی «کربلای منا» در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که یکشنبه شب به همت حوزه هنری استان برگزار شد، شاعران پیشکسوت و جوان هم استانی به خوانش اشعار خود پیرامون واقعه عاشورا و حادثه منا پرداختند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد هدف از برگزاری این برنامه را بزرگداشت اربعین حسینی و شهدای واقعه دردناک منا عنوان کرد و گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب انقلاب فرمودند، این حادثه نباید فراموش شود.

علی هوشمند افزود: این فاجعه به خاطر بی کفایتی و بی لیاقتی آل سعود اتفاق افتاد و عزیزان هم میهن ما در اوج بی پناهی و بدون هیچ گونه دفاعی در حرم امن الهی مورد تعرض قرار گرفتند.

وی به سکوت رسانه های استکباری در این حادثه اشاره کرد و اظهار داشت: این رسانه ها خیلی راحت از مرگ انسانهای مظلوم و بی پناه در این حادثه گذشتند.

هوشمند بیان کرد: حوزه هنری به عنوان فرزندی از انقلاب و قطره ای ازاقیانوس بی کران نظام اسلامی اقدام به فعالیت هایی همچون ایجاد کمپین پیگیری فاجعه منا و برگزاری برنامه هایی همچون شب شعر امشب برای جلوگیری از فراموشی چنین فاجعه ای کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین از کتاب شعر "هنوز اول راهم» مجموعه شعر حمید حسینیان از شعرای جوان استان که توسط حوزه هنری استان به چاپ رسیده است، رونمایی شد.

در پایان همچنین از شاعران شرکت کننده در این آیین تجلیل به عمل آمد.