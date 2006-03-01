موضعگيري غير مسئولانه امارات درباره برنامه صلح آميز هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه از رياض عربستان، امارات همچنين برنامه هسته اي صلح آميز ايران را عمده ترين تهديد براي كشورهاي حاشيه خليج فارس خواند.

شيخ عبدالله بن زايد ال نهيان در اظهاراتي در نشست وزراي امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در رياض عربستان ادعا كرد: مسئله موضوع هسته اي ايران هنوز به عنوان تهديدي عمده براي كشورهاي منطقه است.

اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران اخيراً در سفر كوتاه خود به كويت به كشورهاي منطقه درباره صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران اطمينان داد.

در همين رابطه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا پيشتر در سفر خود به چند كشور خاورميانه در صدد جلب نظر آنها براي فشار بر ايران و همراه كردن آنها با اقدامات آمريكا بر ضد برنامه صلح آميز هسته اي ايران شد؛رايس در سفر خود همچنين با شيخ زايد رئيس دولت امارات نيز ديدار و درباره اين موضوع گفتگو كرد.



كشورهاي عربستان، قطر، كويت، امارات، عمان و بحرين شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس را تشكيل مي دهند.

نود و هشتمين نشست وزيران امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ساعاتي پيش در رياض در سايه شرايط سياسي منطقه آغاز شد.

وزيران امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در نشست امروز خود در رياض، موضوع هسته اي ايران و ادعاهاي واهي امارات درباره جزاير سه گانه ايراني(تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي) را بررسي مي كنند.



عبدالرحمن العطيه دبيركل شوراي همكاري خليج فارس كه مطابق عادت قديمي خود ومطابق خواسته هاي غيرمنطقي امارات، جزاير سه گانه ايراني كه بخش تفكيك ناپذير خاك ايران است، متعلق به امارات و اشغال شده توسط خواند و آن را يكي از محورهاي مورد بررسي در نشست امروز شوراي همكاري دانسته بود.



ايران بارها تاكيد كرده است كه جزاير سه گانه جز لايفنك خاك خود است و ادعاهاي امارات در اين زمينه هيچ پايه و اساسي ندارد.

العطيه همچنين، برنامه صلح آميز هسته اي ايران، تحولات عراق، فلسطين و موضوع تروريسم و راههاي مقابله با آن، روابط اقتصادي دولتهاي با گروههاي اقتصادي بين المللي را از ديگر محورهايي دانست كه در نشست امروز رياض مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.