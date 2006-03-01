لايحه بودجه 85 براي اولين بار عملياتي تدوين شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، وي در سخناني در صحن علني مجلس تصريح كرد: متاسفانه برخي نمايندگان مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق را به معني موافقت با لايحه دولت و يا بالعكس تلقي مي كردند گويي لايحه دولت و گزارش كميسيون دو مقوله جدا از هم هستند درحالي كه به هيچ وجه چنين نيست.

آرين منش افزود: لايحه بودجه 85 براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي كشور، عملياتي تدوين شده بود و امكان نظارت مجلس و پاسخگويي دولت را بيشتر كرده بود.

موافق لايحه بودجه توجه ويژه دولت به تمركززدايي، تكميل طرح هاي نيمه تمام، مشكلات زنان وجوانان و نيز تحول سيستم بانكي با توجه ويژه با رويكرد صادرات همچنين صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غيرضروري، صرفه جويي در مصرف انرژي و تقويت دستگاه هاي فرهنگي را از نقاط قوت لايحه بودجه 85 بر شمرد .

وي تصريح كرد: دولت علاوه بر مقابله با تورم وظايف مهم ديگري مثل اشتغال زايي هم دارد و نبايد از ترس تورم فرصت اشتغال را از دست بدهيم.

آرين منش در پايان اظهار داشت: معتقدم در تدوين نهايي بودجه بايد با دولت به تفاهم برسيم اگر چه مجلس حق دارد هر تغييري را در لايحه انجام دهد، اما بايد با دولت به تفاهم برسيم كه دولت به وعده هاي داده عمل كند و در مقابل از دولت مسئوليت بخواهيم

نماينده ورامين در مجلس اظهار داشت: انتظار مي رود در بررسي بودجه در بخش فرهنگ و هنر كه در لايحه و مصوبه كميسيون در نظر گرفته نشده ، به رشد و ارتقا مطبوعات و حل مسائل خبرنگاران و روزنامه نگاران كه عهده دار رسالت خطير اطلاع رساني هستند، توجه شود و مشكلات آنان مرتفع گردد.

حسين نوش آبادي نماينده ورامين در مجلس نيز در موافقت با لايحه بودجه دولت گفت: لايحه بودجه دولت به تامين ايجاد رفاه ، حمل ونقل، مسكن و افزايش مستمري والدين شهدا توجه كرده است.

نوش آبادي از ديگر چشم اندازهاي مثبت بودجه را بيمه مكمل جانبازان ، هدفمند كردن لايحه اصلاح نظام بازنشستگان و افزايش عدالت اجتماعي عنوان كرد.

محسن كوهكن نماينده لنجان در مجلس نيز در موافقت با كليات لايحه بودجه گفت: دولت ظرف دو تا سه ماه لايحه را نوشته كه شنيده ها حاكي از آن است كه دولت خواهان زمان بيشتري در تنظيم بودجه بوده است و در اين مدت كوتاه، توانسته تغييرات جزئي در بودجه داشته باشد و با اين اوصاف چه لايحه دولت را بپذيريم و چه مصوبات كميسيون تلفيق، هر كدام معايب و محاسن خود را دارند.

وي همچنين ضمن انتقاد از شيوه بودجه نويسي افزود: اين شكل بودجه نويسي نمايندگان را وادار به جزئي گري كرده است.

نماينده لنجان اظهار داشت: ايراد اساسي به ساختار بودجه نويسي در كشور برمي گردد و تا زماني كه بودجه نويسي به اين شكل باشد راي دادن به لايحه دولت و يا مصوبات كميسيون تلفيق فرقي نخواهد داشت.

رشيد رجايي نماينده اراك در مجلس نيز در موافقت با مصوبات لايحه دولت اظهار داشت: دولت همين ميزان تعيين شده كميسيون تلفيق براي بخش عمران را صرف كند اگر موفق بود متمم بياورد و ما دوباره متمم براي آن بودجه مي دهيم.

احمد بزرگيان نماينده سبزوار هم در موافقت با لايحه دولت و در اعتراض به اظهارنظرهاي برخي دولتمردان نسبت به عملكرد كميسيون تلفيق در اصلاح لايحه بودجه 85 گفت: اگر مجلس اجازه ندارد در بودجه تغييري ايجاد كند پس فلسفه وجودي مجلس چيست.

وي خاطرنشان كرد: انعكاس نظرات كارشناسانه مجلس و زحمات كميسيون تلفيق در لايحه برخي دولتمردان اظهارنظرهايي كرده اند كه مطلوب نيست.

بزرگيان افزود: مجلس وظيفه دارد بودجه را بررسي و نقاط ضعف آن را اصلاح كند، لابد به نظر آقايان مجلس خوب است چشمهايش را ببندد و هرچه آمد امضا كند يا اينكه همه چيز را سبك سنگين كند.

عضو كميسيون تلفيق با اشاره به اينكه مجلس تكيه بيش از حد بر درآمدهاي نفتي را خطرناك مي داند تصريح كرد: ما درآمدهاي ارزي نفتي را يا بايد از حقوق كارمندان يا از بودجه جاري شركت ها و يا از بودجه استانها و روستاها كم كنيم ولي اين كار را نكرديم و معقول ترين راه را كاهش بودجه عمراني طرح هاي ملي دانستيم و البته اختيار انتخاب آن را هم به دولت داديم.

وي در پايان افزود: ما بر خلاف دولت، وجوه مثبت لايحه بودجه را مي بينيم و از آن تشكر مي كنيم.