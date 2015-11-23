به گزارش خبرگزاری مهر؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، ابتکار در این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از ورود سیستم بانکی کشور به مسائل محیط زیستی، گفت: حساسیت و علاقه نظام بانکی ایران نسبت به موضوع محیط زیست قابل تقدیر است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، افزود: اعلام آمادگی بانک صادرات برای همکاری و مشارکت در حفظ و ارتقاء محیط زیست پس از این ابلاغ سیاست ها توسط مقام معظم رهبری منجر به امضاء نخستین تفاهم نامه با محوریت سیاست های ابلاغی شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهم ترین سیاست ها و جهت گیری های اتخاذ شده توسط مقام معظم رهبری را تاکید بر مباحث اقتصاد سبز و ضرورت سرمایه گذاری برای فناوری های سبز و نوین دانست و اظهار کرد: از این رو گام بانک صادرات برای امضاء این تفاهم نامه در راستای سیاست ابلاغی توسط ایشان است.

وی بانکداری سبز را یکی از جهت گیری های مهم جهانی برای پیوند اقتصاد و محیط زیست برشمرد و گفت: حرکت بانک های ایران در مسیر بانکداری سبز از اهمیت بسیاری برای محیط زیست و اقتصاد کشور برخوردار است.

ابتکار افزود: برای مثال در بحث بانکداری سبز، اولویت بخشی به طرح های مرتبط با حفظ و ارتقاء محیط زیست از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید توجیه اقتصادی در برگیری منافع ملی در بلند مدت را برای چنین طرح هایی در نظر گرفت.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: به طور مثال اولویت بخشی به سرمایه گذاری برای احیای زیست بوم های حساس، تالاب ها، جنگل ها، اکوتوریسم می تواند در برنامه ریزی های بانکی مورد توجه قرار گیرد.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هدف گذاری اقتصادی، محیط زیستی جهان

ابتکار اشاره ای هم به نشست هفته آینده پاریس به منظور تصمیم گیری در خصوص مسئولیت کشورهای جهان برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای، تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین تا سال ۲۰۳۰ و ارائه برنامه ملی ایران در این موضوع داشت و افزود: جهان به موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان یک هدف گذاری اقتصادی، محیط زیستی نگاه می کند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در همین راستا، اتحادیه اروپا اعلام کرده از هم اکنون تا سال ۲۰۲۰ (۵ سال نخست برنامه جهانی مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای)، حدود ۳۶ میلیارد دلار به منظور گسترش فناوری های محیط زیست و انرژی های نو در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری خواهد کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ایران به دلیل برخورداری از امنیت و جمعیت بالای جوانان تحصیلکرده، بسیار مورد توجه کشورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری در زمینه فناوری های زیست محیطی و انرژی ها نو است، اضافه کرد: به طور نمونه، در مبحث انرژی های نو به دلیل برخورداری ایران از نور خورشید به مدت طولانی در سال، انرژی خورشیدی موضوع بسیار خوبی برای مشارکت است.

صندوق ملی محیط زیست، شتاب دهنده رشد فناوری های سبز در کشور

وی اشاره ای به صندوق ملی محیط زیست به عنوان یکی از ساز و کارهای قید شده در تفاهم نامه برای همکاری مشترک داشت و گفت: یکی از هدف گذاری صندوق ملی محیط زیست، شتاب دهی به حمایت از فناوری های سبز و نوآوری های این حوزه از طریق تجاری سازی آن ها است.

ابتکار ضمن یادآوری برگزاری نخستین دوره اردوی استارت آپ سبز تهران در هفته گذشته توسط دفتر پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: این اقدام در راستای حمایت از ایده های خلاق، کارآفرینی در حوزه محیط زیست و ایجاد مشاغل نو بر اساس فناوری های نوین بود که بانک ها نیز می توانند در گسترش و ادامه آن به منظور کمک به رفع چالش های کنونی محیط زیست کشور با استفاده از زیست فناوری ها مشارکت داشته باشند.

ایران مروج الگوی مساجد زیست محیطی در کشورهای اسلامی

معاون رئیس جمهور با اشاره به تلاش های صورت گرفته در دولت هشتم برای ثبت نام ایران به عنوان پیشگام و مروج مساجد سبز، گفت: متاسفانه با غفلت صورت گرفته، قطر به عنوان پیشگام این موضوع در جهان شناخته شد و البته این دلیلی برای غفلت مجدد از این موضوع نبود و از این رو مجددا بحث تطبیق ساختمان و معماری مساجد با شاخص های محیط زیستی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حال حاضر در قالب طرحی به دنبال ترویج الگوی مساجد محیط زیستی در کشورهای اسلامی و پیوند معماری سنتی ایران با پیوند معنوی انسان و مساجد هستیم که نیاز به جریان سازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پذیرش مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و معنوی دارد.

وی تاکید کرد: اگر جاذبه های عرصه طبیعت به خوبی به مردم معرفی شود، بی شک راه های بسیاری برای حفظ و ارتقاء آن با مشارکت همه اقشار وجود دارد.

ابتکار اشاره ای هم به دو رویداد بین المللی حوزه محیط زیست ایران در اسفندماه سالجاری و اردیبهشت ماه سال آینده داشت و گفت: بانک صادرات می تواند در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز نیز مشارکت داشته باشد.

سپهر پویش بانک صادرات، طرحی برای تشویق مشتریان به اختصاص درصدی از سود سپرده خود به محیط زیست

گفتنی است، اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک صادرات نیز در این جلسه با اشاره به قدمت ۶۳ این بانک، گفت: بانک صادرات بزرگترین بانک بورسی و سرمایه پایدار در کشور است.

وی با بیان برشمردن تعداد شعب فعال در داخل و خارج ایران، اظهار کرد: هم اکنون ۴۳ میلیون ایرانی یا به عبارتی ۶۰ درصد افراد واجد شرایط افتتاح حساب در کشور، مشتری این بانک هستند که خود بیانگر اهمیت نقش بانک صادرات برای مشارکت در پروژه های مختلف است.

گانی ادامه داد: با توجه به مشارکت بانک صادرات در پروژه های مختلف کشاورزی، صنعتی، نفت و انرژی و ساختمانی، بانک حساسیت بالایی برای همکاری با پروژه های تایید شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست دارد.

مدیرعامل بانک صادرات از اعلام آمادگی مجموعه تحت مدیریت خود برای ورود به عرصه اقتصاد سبز، توسعه پایدار و سرمایه گذاری بر پروژه های زیست فناوری ها و انرژی های نوین گفت و اظهار کرد: یکی از مهم ترین برنامه های بانک معرفی محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین مولفه ها و اولویت های بانک صادرات به مشتریان و ذی نفعان این مجموعه است.

وی اشاره ای هم به برنامه ریزی برای اجرای طرح سپهر پویش توسط بانک صادرات داشت و گفت: این طرح برای تشویق مشتریان به اختصاص درصدی از سود سپرده خود برای حفظ و ارتقاء محیط زیست اختصاص دارد و کسانی که به این طرح بپیوندند، کارت دوستدار محیط زیست با آرم بانک دریافت می کنند.

گانی افزود: این طرح می تواند با توجه به چالش های هر منطقه از ایران، به یک موضوع خاص اختصاص پیدا کند.

تاکید بر پیوند محیط زیست و اقتصاد

سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر وظیفه همگانی در حفظ محیط زیست، گفت: هرچه آحاد مختلف جامعه در این زمینه فعال تر شود، در تحقق این اصل موفق تر بوده ایم.

مجابی با اشاره به پیوند و تاثیر دو سویه محیط زیست و اقتصاد بر هم، اظهار کرد: نگاه و توجه بانک ها به حوزه محیط زیست به دلیل نقش و جایگاهی که در حوزه اقتصاد دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یکی از اولویت های کنونی در سطح جهان، استفاده از ابزار اقتصاد برای حل مشکلات محیط زیستی و حرکت اقتصاد به سمت اقتصاد سبز و تولید ناخالص داخلی به سمت تولید ناخالص داخلی سبز است.

وی اشاره ای هم به تلاش های سازمان حفاظت محیط زیست برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور استفاده از این ابزار برای حفظ محیط زیست داشت و اظهار کرد: این اقدام در کنار شیوه های تشویقی می تواند نقشی مهم در حفظ محیط زیست داشته باشد.

مجابی با اشاره به انواع فعالیت های اقتصادی، گفت: برخی از فعالیت های اقتصادی از جمله فعالیت در حوزه بازیافت، فعالیت هایی هستند که منجر به کاهش آلایندگی و تخریب در حوزه محیط زیست می شوند و از این رو حمایت بانک ها از توسعه چنین فعالیت هایی بسیار مهم است.

وی ضمن مرور روند شکل گیری صندوق ملی محیط زیست به عنوان یکی از ساز و کارهای مهم پیوند میان اقتصاد و محیط زیست، افزود: صندوق یکی از راهکارهای قانونی برای گسترش همکاری های اقتصادی بانک با محیط زیست است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای به رتبه نخست بانک صادرات به لحاظ تعداد شعب، همچنین جایگاه این بانک در بین پنج بانک برتر کشور داشت و گفت: بانک صادرات با فصل الخطاب قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه سال ۹۳ مبنی بر لزوم پیوست زیست محیطی کلیه پروژه های عمرانی و توسعه ای کلان کشور، می تواند جایگاهی مهم در حفظ و ارتقاء محیط زیست کشور داشته باشد.

مجابی تاکید کرد: جایگاه بانک صادرات و نگاه ارزشمند این بانک به حوزه محیط زیست، به عنوان یک پشتوانه برای محیط زیست کشور است.