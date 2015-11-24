پاسخ ادینچ به خبر رسانه ترکیه/جایگزین رهبر ارکستر ایرانی نشدم

به گزارش خبرنگار مهر، ارول اردینچ که چندی پیش به دعوت علی رهبری برای رهبری مهمان کنسرت «مرثیه» موتسارت ارکستر سمفونیک تهران به تهران آمده بود در پی انتشار خبری مبنی بر جایگزینی وی به جای علی رهبری در ارکستر سمفونیک تهران در سایت «تی آر تی» کشور ترکیه، توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

در یادداشت ارول ادینچ که به زبان فرانسه ارسال شده بود، آمده است:

«به واسطه این نامه از شما می خواهم که موارد فوق را منتشر کنید چراکه آگاه شدم متنی که توسط سایت رسمی شبکه تی آر تی ترکیه در آن به عنوان من اشاره شده، با گفته های من همخوانی ندارد. بنابراین مایل هستم تا به شما اطمینان دهم که این مایه افتخار من است که آقای علی رهبری مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران از من به عنوان رهبر مهمان برای هدایت چند کنسرت در ارکستر خود طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ دعوت کرد. بعد از اجرای نخستین کنسرتی که با این ارکستر معتبر داشتم، خبر در رسانه های ترکیه انتشار یافت و من هم فرصتی یافتم تا به کار بسیار عالی و کیفیت موزیسین ها اذعان کنم.

اما متاسفانه به نظر می آید که در خبر رسانه های ترکیه عنوانی که من در این ارکستر داشته ام به اشتباه ذکر شده است. شاید اصطلاح «رهبر مهمان» در زبان ترکی معنای یکسانی ندارد و در این رابطه سوءتفاهمی رخ داده است. من به نوبه خود اقدامات لازم را برای پایان دادن به سوء تفاهم به وجود آمده از سوی نشریه های مورد بحث انجام می دهم.

دوست دارم به شما اطمینان بدهم که در هیچ شرایطی چنین عنوان اشتباهی را به خود نسبت نداده ام. من نسبت به استاد علی رهبری، این هنرمند پروژه های بین المللی که نامش برای همه رسانه های جهان آشناست، ارادت زیاد و دوستی عمیقی دارم که قدمت آن به بیش از ۳۰ سال می رسد. پیشاپیش از شما به خاطر دقت نظر و صمیمیتی که در این زمینه به خرج می دهید، قدردانی می کنم.»