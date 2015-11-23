بسیج ظرفیتی راهبردی برای پاسخ به نیازهای حساس و حیاتی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با پاسداشت پنجم آذرماه سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج مستضعفین؛ بسیج را از معجزات انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های راهبردی ملت ایران برای پاسخ به نیازهای حساس و حیاتی کشور دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اندیشه تشکیل بسیج از طلیعه‌ی نهضت اسلامی و طراحی نقشه انقلاب در ذهن معمار کبیر انقلاب اسلامی بود و ژرف اندیشی و آینده نگری امام خمینی (ره) از آینده کشور و الزامات و تهدیدات فراروی نظام اسلامی، صدور فرمان تأسیس آن در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ را رقم زد.

این بیانیه می افزاید: حافظه تاریخی ملت ایران شهادت می دهد عبور موفق انقلاب و نظام از چالش‌ها، بحران‌ها و فتنه‌های طراحی شده توسط جبهه دشمنان داخلی و خارجی از جمله آنچه در جنگ تحمیلی ۸ ساله و فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ بر کشور گذشت، مرهون هوشمندی، بصیرت و فداکاری‌های کم نظیر آحاد مدافعان انقلاب و میهن اسلامی به ویژه بسیجیان دریادل است.

در ادامه این بیانیه «سازندگی معنوی و فرهنگی»، «بازدارندگی همه جانبه»، «توسعه و سازندگی»، و «پیشتازی در پاسخ به نیازهای حیاتی کشور در مقاطع حساس و سرنوشت ساز» را از جمله کارکردها و پیامدهای وجودی بسیج قلمداد و تصریح شده است: اهتمام همه جانبه و بکارگیری اراده فراگیر برای نقش آفرینی در عرصه‌ی پاسخ به نیازهای مهم و راهبردی امروز کشور، از جمله در حوزه «اقتصاد مقاومتی» و مقابله با «جنگ نرم» و راهبرد «نفوذ» دشمن بیش از همه بسیج و بسیجی را مخاطب خود قرار داده است.

این بیانیه تأکید کرده است: تردیدی نیست بسیج با نقش پذیری‌های حساس و گره گشای خود در این میدان‌های حساس و خطیر در خط مقدم سایر نهادها و سازمان‌های دیگر موجبات موفقیت ملت ایران در روند تکاملی و آرمانی انقلاب اسلامی و نیل به دروازه‌های «تمدن نوین اسلامی» را فراهم خواهد آورد.

در این بیانیه با اشاره به ظهور الگوی فرهنگ بسیجی و الگوی نبرد عاشورایی بسیج در عرصه‌ی مقابله با تروریست های تکفیری در منطقه و نیز تأثیرات تعیین کننده آن در جبهه مقاومت ضد صهیونیستی خاطرنشان شده است:بسیج مردمی به عنوان یکی از آموزه‌های مکتب «ولایت فقیه» و گفتمان انقلاب اسلامی برای بشریت و نجات ملل تحت استیلای سلطه گران و سلطه پذیران؛ امروز نقش و کارایی تعیین کننده خود را در صحنه‌های مقابله با جنگ تروریست های تکفیری در سوریه و عراق به منصه‌ی ظهور رسانیده به گونه‌ای که در کنار ارتش و حامیان مقاومت سوری و عراقی، تحولات میدانی را به ضرر ائتلاف دروغین ضدداعش به ویژه امریکای دغل باز و تروریست پرور تغییر داده است.

این بیانیه در پایان با تبریک هفته خجسته بسیج به آحاد بسیجیان مخلص و ولایت مدار و تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهیدان تاریخ ساز این نهاد انقلابی و تکلیف محور و ضرورت برخورد قاطع با برخی از تلاش‌های پلید برای تضعیف بسیج و مسئولیت پذیری‌های اجتماعی بسیجیان عزیز، آورده است: بسیج سلاح استراتژیک و رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان انقلاب و میهن اسلامی است و بی شک تا هنگامی که فرهنگ و تفکر بسیجی در سطح جامعه جاری است نقشه ها و سناریوهای نظام سلطه و استکبار و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی فرجامی جز شکست نخواهد داشت.