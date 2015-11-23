به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این طرح مقرر کردند ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسایل نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد.

عدم اجرای تکالیف فوق حسب مورد، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، انتقال وسیله نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارات بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده دیگری، نیروی انتظامی را مکلف کردند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.