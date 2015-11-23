هیات بازبین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین زاگرس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه و طی جلسه ای با حضور مدیر کل بهزیستی استان کردستان، اعضای هیات داوری جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین زاگرس که به میزبانی سنندج برگزار می شود، معرفی شدند.

در جریان برگزاری این جلسه مدیر کل بهزیستی استان کردستان در سخنانی با اشاره به لزوم توجه به فعالیت های فرهنگی و هنری برای جامعه هدف، اظهار داشت: سازمان بهزیستی در کنار حمایت های مادی و معنوی به فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی معلولین نیز توجهی ویژه دارد.

صباح قریشی با اشاره به برگزاری فعالیت های متعدد فرهنگی و هنری برای معلولین در سطح کشور، ادامه داد: برگزاری جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین به میزبانی استان کردستان یکی از برنامه های مهم در سطح استان است که انتظار می رود به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی خطاب به اعضای هیات بازبین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین زاگرس، بیان کرد: انتظار می رود که با همکاری و هماهنگی های لازم بهترین آثار برای حضور در جشنواره نهایی انتخاب شوند.

در این نشست که با حضور معاونین مدیر کل بهزیستی استان کردستان برگزار شد، کورش احمدی، جعفر نورمحمدی و عبدالرحیم رحیم زاده به عنوان اعضای هیات بازبین این جشنواره منطقه ای انتخاب شدند.

کار بازبینی آثار متقاضی حضور در جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین زاگرس از امروز آغاز می شود و قرار است در پایان آثار برتر راهی بخش مسابقه شوند که طی ماه آینده در سنندج برگزار می شود.