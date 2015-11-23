احتمال حمله روسیه به قطر و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه روسی پراودا در گزارشی نوشت : براساس برخی شواهد و مدارک قطر و عربستان در طراحی و برنامه ریزی حملات تروریستی نقش عمده ای ایفا می کنند.

در ادامه این گزارش آمده است:«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه سال ۱۹۹۹ میلادی اعلام کرد که با اتخاذ تدابیر امنیتی حتی سرویس های بهداشتی را برای ردیابی و دستگیری تروریستها زیر نظر گرفت و همین سبب بروز جنگ چچن شد که به نوعی جنگ سرد بود .

در همین رابطه «آندری ایلاریونوف» از اقتصاددانان سرشناس روسیه و مشاور سابق رئیس جمهور این کشور می گوید: تحولات روزهای اخیر ممکن است به عنوان مهمترین تحولات سال های اخیر به حساب بیایند و روند اقدامات انجام شده در روسیه نیز نشان می دهد که ولادیمیر پوتین، در حال آماده شدن برای حمله نظامی به عربستان و قطر است. اقدامی که موجب پیچیده تر شدن اوضاع در خاورمیانه می شود.

پراودا همچنین نوشت: عدم محاکمه عربستان به علت شرکت در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تعجب آور است، روسیه نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که درگیری در سوریه و عراق منافع مسکو را به خطر می اندازد و دیگر به تروریست ها اجازه کشتار اتباع روس را نخواهد داد.



این روزنامه روسی افزود: حملات موشکی اخیر روسیه در سوریه که با بمب افکن های استراتژیک و زیردریایی ها اجرا شد، هشداری به کشورهای حامی تروریست ها بود.



پوتین درباره مبارزه با تروریسم گفته که روسیه طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد عمل می کند، ماده ای که به کشورها حق دفاع از خود را داده است و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در دیدار با همتای لبنانی گفت که مسکو این ماده را با همه روش های نظامی، دیپلماتیک و مالی اجرا خواهد کرد.

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به هر کشور ِعضو این سازمان حق دفاع از خود را در صورت حمله مسلحانه به آن کشور تا زمان وارد عمل شدن شورای امنیت برای برقراری صلح و امنیت بین المللی می دهد.

پراودا در پایان خواستار محاکمه سران قطر ، عربستان و ترکیه شد و نوشت : زمان درخواست از سازمان ملل برای تشکیل دادگاه بین المللی محاکمه سران ترکیه ، قطر و عربستان به اتهام دست داشتن در تروریسم فرارسیده است.