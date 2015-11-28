حسین مسافر آستانه مدیر عامل سابق موسسه رسانه های تصویری به خبرنگار مهر گفت: آینده خوبی را برای شبکه نمایش خانگی پیش بینی می کنم چون این حوزه در حال گذار از یک تحول است و به زودی سیستم پخش محصولات شبکه نمایش خانگی که اصطلاح شانه تخم مرغی تعبیر می شود از سوپرمارکت ها برچیده شده و ما می توانیم فیلم ها را از فروشگاه های ثابت سینمایی یا از طریق فضاهای مجازی و اینترانت و مشخصا «وی او دی» تهیه کنیم.

وی درباره فعال شدن این سیستم توضیح داد: کارهای اجرایی طرح به پایان رسیده و صاحبان محصولات فرهنگی با ارائه آثارشان می توانند آرشیو سینمای ایران را غنی تر کرده تا مردم علاقمند در خانه خود هر فیلمی را دوست دارند انتخاب کنند. همچنین مردم با داشتن یک ستاپ باکس می توانند با حداقل قیمت فیلم مورد علاقه شان را تماشا کنند.

به گفته وی، اغلب مردم ما به دیدن فیلم علاقمندند و حتی در شهرستان هایی که سینما ندارد افرادی هستند که به هر طریق فیلم های روز را دنبال می کنند در نتیجه با همه‌گیر شدن سیستم «وی او دی» می‌توان شرایط را برای تماشای آثار سینمایی فراهم تر کرد.

مسافرآستانه اظهار کرد: برای اینکه این فیلم دیدن از طریق سالم صورت بگیرد نیاز به راهکاری بودیم تا دست سوءاستفاده کنندگان کوتاه شود. ما با وجود بینندگان حداکثری تیراژ حداقلی در شبکه نمایش خانگی داریم و چون مردم به دنبال ارزان ترین راه هستند در شرایطی بودیم که باید روشی ارائه می کردیم تا دیگر نیازی به خرید فیلم قاچاق نباشد. به همین دلیل با ورود «وی او دی» توانستیم از فروش قاچاق پیشی بگیریم.

وی همچنین درباره شرایط سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: باتوجه به برنامه ریزی های قبلی و طرح هایی که پیش از این ارائه شد و من هم از نزدیک شاهد فعالیت هایشان هستم امیدوارم امسال جشنواره متفاوتی ببینیم که همه اقشار سینمایی در آن حضور داشته باشند و پاسخگوی همه سلیقه ها و نظرها باشد و دیگر شاهد حضور افرادی که کاری به سینما ندارند و فقط در جشنواره ها دیده می شوند نباشیم.

دبیر جشنواره فیلم «یاس» در دو دوره قبلی عناون کرد: یکی از دلایل قابل پیش بینی نبودن کارکردهای جشنواره در ایران این است که برگزارکننده ثابت نداریم در صورتی که دبیری جشنواره های دنیا حداقل یک شغل ۱۰ساله است و بعد از یکی دو سال روال تعریف شده ای منطبق بر کارشناسی و نیاز سینما پیش رویشان خواهد بود. آنها بر اساس آنچه در سال های اول به دست می آورند در دوران آتی ادامه حیات می دهند و هدفمندتر عمل می کنند.

مسافر آستانه اشاره کرد: اگرچه همه دبیرهایی که تا کنون روی کار آمده اند دغدغه بهترین شیوه برگزاری را داشتند اما به دلیل تغییرات هر ساله برخی مشکلات دائما تکرار می شود. نبود ثبات مدیریتی در حوزه برگزاری جشنواره ها موجب می شود روال روبه رشدی را شاهد نباشیم و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده دیر اتفاق بیفتد. هر کس با هر سلیقه ای وقتی این مسئولیت را قبول می کند می خواهد بهترین را ارائه دهد ولی گاهی اوقات موفقیت ها به شرط استمرار در طول زمان حاصل خواهد شد.

وی در پایان درباره فعالیت های اخیر خود گفت: کماکان به عنوان مشاور رییس سازمان سینمایی فعالیت می کنم و سعی دارم با کمک اهالی سینما بیشتر برنامه های تحقیقی و پژوهشی را پیش ببریم. علاوه بر این ترجیح می دهم در تولیدات هنری بیشتر فعالیت داشته باشم و در حال حاضر هم با گروه نمایش «جان گز» به کارگردانی نیما دهقان و نویسندگی هاله مشتاقی نیا در حال تمرین هستیم. این نمایش که به زودی روی صحنه می رود در حوزه دفاع مقدس بوده و در کنار من ۱۲ بازیگر دیگر با موضوعیت شهدای غواص ایفای نقش می کنند. بعد از این هم قصد دارم به عنوان کارگردان، نمایشی را روی صحنه ببرم.