نیکول کیدمن و جیمز مک آووی در میان برندگان جوایز تئاتر لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در مراسم اهدای جوایز شصت و یکمین دوره تئاتر لندن، نیکول کیدمن به عنوان بهترین بازیگر زن و جیمز مک‌آوی به عنوان بهترین بازیگر مرد جوایز این بخش‌ها را دریافت کردند.

در این مراسم که در تئاتر اولد ویک لندن برگزار شد، کیدمن برای اجرایش در «فوتوگراف ۵۱» اثری از آنا زیگلر این جایزه را دریافت کرد. او در این نمایش در نقش دانشمندی به نام رزالیند فرانکلین روی صحنه رفت که نتیجه تلاش‌هایش به کشف ساختار دو باندی دی‌ان‌ای منجر شد. این نمایش به کارگردانی مایکل گرندیج در تئاتر نوئل کوارد اجرا شد.

مک‌آوی نیز برای بازی در نمایش طنز پیتر بارنز با عنوان «طبقه حاکم» و بازی در نقش یک آریستوکرات که باور دارد مسیح است این جایزه را از آن خود کرد. این نقش را پیتر اوتول بازیگر بزرگ بریتانیایی در سال ۱۹۷۲ ایفا کرده بود. این نمایش را جیمی لوید در ترافالگار استودیوز به صحنه برد.

جایزه بهترین نمایش به «اون لعنتی با کلاه» از استفن آدلی گورکیس رسید که آیندو روباسینگام آن را کارگردانی کرد. این کمدی که در نیویورک می‌گذرد درباره یک معامله کننده مواد مخدر است که به تازگی از زندان خارج شده و سعی می‌کند راهش را پیدا کند.

جایزه کارگردانی نیز به رابرت ایکه برای به صحنه بردن نمایش «اورستیا» اثر آشیلیوس رسید. این نمایش با اقبال زیادی روبه رو شد و ابتدا در تئاتر المیدا و بعد در ترافالگار استودیوز روی صحنه رفت.

ایملدا استانتون نیز جایزه نمایش موزیکال را برای نقشی که به عنوان ماما رز در نمایش «کولی» استفن ساندهایم ایفا کرد، دریافت کرد. این نمایش در ساووی به صحنه رفت.

جما آرترتون نیز به عنوان بهترین بازیگر جدید نمایش موزیکال برای نقشی که در «ساخته شده در داگنهام» ایفا کرد، انتخاب شد.

آنا فلایشل جایزه طراحی را برای طراحی نمایش «مردان به دار آویخته» اثر مارتین مک دونا که در دهه ۱۹۶۰ می‌گذرد، دریافت کرد.

مالی دیویس به عنوان بهترین نمایشنامه نویس برای نمایشنامه طنز «خدا بچه‌ها را ببخشد» و دیوید مورست به عنوان استعداد در حال ظهور برای بازی در «خشونت و پسر» انتخاب شد.

جایزه تدوین نیز به ونسا ردگریو رسید و جایزه لبدف به استفن ساندهایم اهدا شد که امسال ۸۵ ساله می‌شود.

میزبانی این مراسم با حضور جودی دنچ، ایان مک کلن و ایوگنی لبدف مالک نشریات ایوینینگ استاندارد و با حضور ربا برایدون انجام شد. جیلیان آندرسون، آرترتون، شرلی بیسی، کیت بکینسل، آن ماری داف، رالف فاینس، سلما هایک، جرمی آیرونز، نیکول کیدمن، لیندسی لوهان، مک آووی، جولی ریچاردسون و آنا وینتور از مهمانان این مراسم بودند.