سازمان تربيت بدني خلاف اساسنامه فيفا رفتار مي كند/ در حال حاضر نبايد به تيم ملي فشار وارد كرد

دكتر محمد خبيري نايب رئيس سابق فدراسيون فوتبال در ادامه ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" اظهار داشت : سازمان تربيت بدني خلاف اساسنامه فيفا رفتار مي كند ضمن اينكه دو باشگاه پرسپوليس و استقلال، هرگز به صورت دموكراتيك اداره نمي شوند.

وي افزود: يكي ديگر از چالش هاي ورزش ما بويژه فوتبال اين است كه اين باشگاه حق پخش تلويزيوني ندارد درحالي كه اكثر كشورهاي دنيا، 60 الي 70 درصد ازمنابع مالي خود را ازطريق حق پخش تلويزيوني كسب مي كنند. درحال حاضرباشگاههاي ما به نهادهاي دولتي وابسته شده اند و جلوي پيشرفتشان گرفته مي شود. با وجود چنين وابستگي ، راه براي پيشرفت مسدود است.

خبيري در ادامه گفت : دو باشگاه پرسپوليس و استقلال مي توانند درآمد زايي داشته باشند، اشتغال زايي كنند وحتي ماليات بدهند اما با اين شرايط دورباطل مي زنند.

نايب رئيس پيشين فدراسيون فوتبال درپايان درخصوص وضعيت تيم ملي كشورمان گفت : الان زماني نيست كه بخواهيم به تيم ملي فشار رواني وارد كنيم. اين تيم بايد به حال خودش گذاشته شود و به رقابت هاي جهاني برود. ديگر براي تغيير و تحول ديراست وبايد حرفهايمان را نگه داريم براي پس ازرقابت هاي جام جهاني . با توجه به اينكه تيم ملي كشورمان در يك ميدان جهاني شركت مي كند بايدهرگونه فشاري را از روي دوش اين تيم و فدراسيون فوتبال برداريم.