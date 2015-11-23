انگلستان برای شکار زیردریایی روسی به همپیمانان خود متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، نیروی دریایی انگلستان برای یافتن زیردریایی روسی که ادعا می شود در آب های شمال اسکاتلند مشاهده شده به نیروهای گشت هوایی فرانسه و کانادا متوسل شد.

گفته می شود که یکی از هواپیماهای «آتلانتیک ۲» گشت دریایی فرانسه از ۱۰ روز پیش به این سو مشغول تفحص در منطقه مورد نظر است و در این میان، یک فروند ناوچه و یک فروند زیردریایی تهاجمی نیروی دریایی انگلستان هم به محل مورد نظر اعزام شده است.

ناگفته نماند که انگلستان در سال ۲۰۱۰ میلادی هواپیمای گشت دریایی «نمرود» را به دلیل کاهش بودجه از دور عملیاتی خارج کرد و به همین دلیل در مواقع لزوم از امکانات نظامی دیگر کشورهای همپیمان کمک می گیرد.

از سوی دیگر، انتظار می رود که پر کردن خلع امنیتی به وجود آمده یکی از محورهای اصلی جلسه بازبینی دفاع استراتژیک انگلستان باشد که قرار است امروز دوشنبه برگزار شود.

البته لازم به یادآوری است که این سومین بار در سال میلادی جاری (۲۰۱۵) است که انگلستان با طرح اتهام مشاهده زیردریایی روسی، متحدینش را به اجرای عملیات گشت زنی وا می دارد.

ادعا می شود که هدف از حضور احتمالی زیردریایی روسی در آب های اسکاتلند جاسوسی از زیردریایی های هسته ای انگلستان است که به سیستم «تریدنت» مجهز هستند و در پایگاه دریایی «فاسلین» نگهداری می شوند.

یکی دیگر از اتهام های مطرح شده علیه روسیه تمایل این کشور برای دسترسی به کابل های اینترنتی زیر دریا است. ادعا می شود که نیروی دریایی روسیه فعالیت نظامی خود را در اطراف کابل‌های زیردریا افزایش داده و در حال بررسی راه های قطع این سیستم های حیاتی در صورت بروز جنگ های آتی است.