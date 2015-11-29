ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های خود در سینما و بازگشت به این عرصه گفت: همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودم فیلم «پاییز» قرار بود ابتدا در اردیبهشت ماه و سپس در پاییز سال ۹۴ رسما کلید بخورد اما وقتی به منطقه سردشت و اورامانات سرکشی رفتیم یک چشم ما گریان و یک چشممان خندان بود زیرا عنایت خداوندی برای نعمت باران که بعد از ۱۵ سال خشکسالی مردم منطقه را خوشحال کرده بود ما را نیز خوشحال کرد اما خراب شدن و به هم ریختن لوکیشن به دلیل باران چشم دیگر ما را گریان کرد که موجب تاخیر در روند فیلمبرداری شد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در زمینه لوکیشن داشتیم برنامه‌ریزی ها به شکلی است که تصمیم گرفتیم اردیبهشت ماه سال آینده فیلمبرداری «پاییز» را در منطقه سردشت آغاز کنیم. این فیلم همانطور که قبلا هم گفتم با مضمون قرآنی روایت واکاوی خاطرات و گذشته دو برادر است که یکی زمان جنگ شهید می‌شود و دیگری که در قید حیات است در دنیای امروز سرگردان می‌ماند.

این تهیه کننده در بخش پایانی صحبت های خود بیان کرد: این روزها سعی می کنم بیشتر روی فیلمنامه «پاییز» کار کنم تا بتوانم فضای قوی تر و با کیفیت تری را به وجود بیاورم و با آمادگی بیشتری نیز فیلم بسازم. به هر حال این روزها وضعیت سینما خوب نیست که این به معنای این نیست که مسئولان سینمایی کار نمی کنند بلکه منظور من سیاستگذاران کلان کشور هستند که باید کاری کنند امکان برقراری دیالوگ به وجود بیاید و سینما را به دوران طلایی خود بازگردانند.