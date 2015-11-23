محمد صالح احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به میزان سطح اختصاص داده شده به کشت گندم در استان اشاره کرد و گفت: سطح زیرکشت ابلاغی گندم از سوی وزارت خانه به استان ۵۲۴ هزار هکتار‌ بود که سطح زیرکشت اجرایی بیش از این میزان است.

وی عنوان کرد: در سال زراعی امسال ۵۲۷ هزار و ۹۱۰ هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص پیدا کرده است.

وی اظهارداشت: ۲۳۷ هزار هکتار ازاراضی زیرکشت گندم دیم و ۴ هزار و ۴۳ هکتار گندم آبی در استان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

مدیرامورزراعت سازمان جهادکشاورزی کردستان از توزیع ۸ هزار و ۵۳ تن بذور گندم آبی در استان خبرداد و افزود: ۴ هزار و ۴۹۶ تن بذور گندم خام و فراوری نشده هم در شرکت های استان موجود است که تاکنون ۷۰۰ تن آن را بنابر درخواست جهادکشاورزی مشهد برای آنها ارسال شده و سایر استان ها نیز در صورت نیاز می توانند با ما تماس بگیرند.

احمدی به طرح تسریع در انتقال یافته های تحقیقات گندم اشاره کرد و اظهارداشت: برنامه ابلاغی امسال در راستای اجرای این طرح ۳۵ هزار هکتار بود که در استان بیش از ۳۶ هزار هکتار زیر پوشش قرار گرفتند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۵۷ روستای استان تحت پوشش طرح تسریع در انتقال یافته های تحقیقات گندم قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: از دیگر طرح هایی که در ارتباط با گندم در استان در حال اجرا است، طرح مشارکتی مقایسه ارقام گندم (p.v.s) است که براین اساس سه رقم گندم آبی و سه رقم دیم در شهرستان های دیواندره، بیجار، سقز، سنندج و قروه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیرامورزراعت سازمان جهادکشاورزی کردستان افزود: سطح ابلاغی برای اجرای این طرح ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار بود که بیش از این میزان به عبارتی ۲۵ هزار هکتار برای اجرای این طرح اختصاص داده شده است.

احمدی بیان کرد: در گذشته کشاورزان براین باور بودند که خاک نیاز به کود فسفر ندارند ولی براساس آزمایش های انجام شده به طور متوسط خاک های زراعی استان ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم نیاز به این کود دارند.

استان کردستان یکی از استانهای برتر کشور در زمینه کاشت و برداشت گندم به شمار می رود و به همین دلیل طی یک دهه اخیر همواره در ردیف های سوم تا پنجم کشور قرار داشته است.

گندم تولیدی در استان کردستان به دلیل شرایط جغرافیایی دارای کیفیت خوبی است و بخش زیادی از آن به استانهای همجوار صادر می شود.