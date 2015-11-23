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۲ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۵

آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت/ برگزاری آزمون در ۲۶ آذر

آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت/ برگزاری آزمون در ۲۶ آذر

ثبت نام در سی و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت از امروز دوم آذر ۹۴ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت در ۲۶  آذرماه در دو حوزه تهران و اصفهان برگزار می شود. 

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. مهلت ثبت نام تا ۱۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای ۲۴ و ۲۵ آذرماه توزیع می شود و پس از برگزاری آزمون، کارنامه داوطلبان در ۶ دی ماه بر روی سایت مرکز سنجش قرار می گیرد.

آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت دارای ۱۰۰ پرسش در سطح استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است.

کد مطلب 2975202
زهره بال

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