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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

بارش باران و برف در جاده‌های کشور

بارش باران و برف در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: در جاده‌های کشور بارش باران، برف و ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی محور فریمان-مشهد بارش خفیف برف و در محورهای سرخس، تایباد و خواف بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌های و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: طبق آخرین گزارش دریافتی در باند جنوبی آزاد راه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس ممنوع است

کد مطلب 2975210

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