به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی محور فریمان-مشهد بارش خفیف برف و در محورهای سرخس، تایباد و خواف بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌های و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: طبق آخرین گزارش دریافتی در باند جنوبی آزاد راه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس ممنوع است