روند ارائه خدمات درمانی تسهیل یابد/بازدید خباز از بیمارستان کوثر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز، صبح دوشنبه و در نخستین روز کاری خود در سمت استاندار سمنان با حضور در مجتمع درمانی، خدماتی و بهداشتی کوثر سمنان در جریان نحوه خدمات دهی به بیماران سمنانی قرار گرفت و بیان داشت: خوشبختانه در دولت یازدهم روند خدمت رسانی در بخش های درمانی و بهداشتی به خوبی طی می شود.
وی افزود: طرح جامع بیمه سلامت در قالب طرح تحول نظام سلامت در زمره برنامه ها و اقدامات مثبت و در خور توجه صورت گرفته در دولت یازدهم است.
خانواده بیماران دغدغه درمانی نداشته باشند
استاندار سمنان همچنین ضمن تقدیر از خدمات ارائه شده در مرکز درمانی کوثر، گفت: در سال همدلی و همزبانی بین مردم و دولت خوشبختانه تعامل نسبتا خوبی بین مسئولان بخش درمان و مردم متدین و شریف سمنان وجود دارد که در صدد هستیم این تعامل را زور به روز افزایش دهیم.
خباز همچنین با بیماران گفتگو کرد و در جریان روند درمانی و ارائه خدمات به بیماران در بخش های مختلف مجتمع درمانی کوثر قرار گرفت و خواستار تسریع در روند درمانی آن ها شد.
وی افزود: یکی از اهداف طرح تحول در نظام سلامت این است که خانواده بیماران تنها دغدغه رفع بیماری عزیزانشان را داشته باشند و دیگر نگران روند درمانی، هزینه ها و تامین داروهای مورد نیاز را نداشته باشند.
در ادامه این بازدید مسئولان بخش های مختلف مجتمع درمانی کوثر سمنان در راستای نحوه انجام وظایف خود به استاندار سمنان گزارش دادند.
