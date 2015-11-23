عضویت اوکراین در ناتو منوط به اعمال اصلاحات است

به گزارش خبرگزاری مهر ،«ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در گفتگو با شبکه رادیو -تلویزیونی ان آر کی همچنین اظهار داشت: پارلمان اروکراین بر اساس پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور طرحی مبنی بر عضویت اوکراین در ناتو را به رای گیری گذاشت که از میان ۳۰۳ نماینده با موافقت ۲۲۶ نفر روبرو شد .

پروشنکو پیشتر ابراز امیدواری کرده بود کشورهای بلوک آزاد از این طرح استقبال و حمایت کنند .

دبیر کل ناتو در ادامه گفت : اوکراین باید اصلاحاتی را در زمینه تدافعی ، امنیتی و امور داخلی اعمال کند و تا زمانی که این رویداد اتفاق نیفتد نمی توان درباره پیوستن این کشور به ناتو حتی ذره ای فکر کرد .

وی افزود :طی ۲۰ سال اخیر رویدادهای مهمی در راستای اهداف ناتو صورت گرفته که دیگر نمی تواند با عضو گیری عجولانه این اهداف را نادیده بگیرد.

این در حالی است که دبیر کل سابق ناتو نیز همسو با استولتنبرگ بود.