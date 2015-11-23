زمینه رشد کتاب و کتاب خوانی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان نشر، کتاب و کتابخوانی با تاکید بر لزوم رشد فرهنگ مطالعه در جامعه افزود: متولیان امرکتاب باید زمینه را برای رشد کتاب و کتاب خوانی فراهم کنند که لازمه آن دسترسی آسان به کتاب و مطالعه و برگزاری نمایشگاه های کتاب در سطح بین المللی و کشوری و حمایت از خرید کتاب به صورت یارانه ای و توزیع کتاب به علاقمندان است.

وی به اهمیت کتاب اشاره کرد و ادامه داد: کتاب در دین ما داری اهمیت و ارزش بسیار والایی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان همچنین در خصوص اهداف و وظایف این اداره کل گفت: همواره هدف و وظیفه ارشاد آن است که منابع نو و بدیع را منتشر کند و در حال حاضر یک تحقیق و پژوهشی صورت گرفته است تا دلیل بی رغبتی در امر کتاب و مطالعه را مورد بررسی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه در قرآن و احادیت و روایات دینی مسلمانان تاکید ویژه ای به کتاب و کتابخوانی شده است، افزود: جایگاه فعلی ایران به عنوان یک کشور اسلامی در زمینه سرانه مطالعه با آموزه ها و سفارشات دینی ما فاصله دارد.

مقدم در خاتمه گفت: باید برنامه ریزی عملیاتی برای توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه صورت گیرد.