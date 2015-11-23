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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی اصفهان:

بیش از نیم تن مواد بیولوژیک دامی غیر مجاز در اصفهان معدوم شد

بیش از نیم تن مواد بیولوژیک دامی غیر مجاز در اصفهان معدوم شد

اصفهان- رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: بیش از نیم تن انواع دارو و مواد بیولوژیک تاریخ گذشته و غیرمجاز دامی در اصفهان معدوم شد.

سید رضا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور، کارشناسان و بازرسان اداره کل و شبکه‌های دامپزشکی استان اصفهان بازدیدهای برنامه‌ریزی شده‌ای از شبکه مجاز توزیع دارو از شرکت‌های داروسازی تا داروخانه‌های مجاز و همچنین شبکه قاچاق و غیرمجاز دارویی استان اصفهان را داشته است.

وی بیان داشت: در این بازیدها بازرسان، داروها را از لحاظ مجوزهای تولید، توزیع و نحوه توزیع، همچنین تاریخ تولید و انقضاء مورد بررسی قرار می‌دهند و موارد غیرمجاز یا تاریخ گذشته را صورتجلسه و جمع آوری می‌کنند.

رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: در زمینه داروهای قاچاق و غیرمجاز نیز با پیگیری‌های قانونی از طریق مقام قضایی افراد توزیع کننده این داروها با طرح شکایت، مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: بیش از ۱۷ تن مواد بیولوژیک تاریخ گذشته و غیرمجاز و تعداد ۷۴۶ قلم انواع داروهای دام و طیور از جمله آنتی بیوتیک‌ها، هورمون‌های دامی، ویتامین‌ها، مکمل‌ها، ضدعفونی کننده‌ها و غیره را تشکیل می‌دهد که ارزش ریالی آن بیش از ۲۵ میلیارد ریال است.

موسوی اعلام کرد: به تمام دامداران، مرغداران، آبزی‌پروران و نگهدارندگان انواع حیوانات توصیه می‌شود که از مصرف خودسرانه داروهای دامی خودداری شود و افراد پس از مراجعه به درمانگاه‌های دامپزشکی و متخصص برای تشخیص و درمان، داروهای مورد نیاز خود را فقط از مراکز و شبکه مجاز توزیع دارو که مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور است تامین کنند و از تهیه دارو، مکمل، ضدعفونی از افراد و محل‌های غیرمجاز خودداری کنند تا علاوه بر حفظ سلامت دام و فرآورده‌های خام دامی از نظر باقیمانده دارویی، در صورت بروز هرگونه مشکل، از لحاظ قضایی قابل پیگرد باشد.

کد مطلب 2975220

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