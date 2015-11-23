به گزارش خبرنگار مهر، کتاب حاضر با بهره‌گیری از آثار مولفان و پژوهشگران حوزه وسایل نقلیه دوچرخ در داخل و خارج از کشور و نیز تجربیات و مشاهدات حاصل شده در موقعیت‌های مختلف، نگاهی متفاوت و البته علمی نسبت به مقوله موتورسیکلت و دوچرخه داشته و تلاش می‌کند ضمن آشنایی مخاطبان با مخاطرات و بحران‌هایی پیش روی راکبان وسایل نقلیه دوچرخ، با ارائه آمارها و پژوهش‌های مستدل، نگرش رانندگان این نوع وسایل نقلیه را درباره رانندگی تغییر دهد.

محورهای مورد اشاره در این کتاب که با کارشناسی علمی سهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا تدوین و تالیف شده است، عبارتند از: قانون و مقررات تدوین شده در آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی برای موتورسواران و دوچرخه سواران، بررسی آمار سوانح موتورسیکلت و دوچرخه در ایران طی 14 سال اخیر و دلایل وقوع آنها از نظر کارشناسان و محققان و میزان ارتباط این حوادث با نوع رفتار راکبان، بهه کارگیری تجهیزات رانندگی و نیز نقص فنی وسیله نقلیه.

از دیگر محورهایی که در کتاب «رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه» به آنها پرداخته شده است، می‌توان به راهکارهای علمی و فنی برای برخورداری از رانندگی سالم و ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه، نکات ضروری مربوط به موتورسیکلت و دوچرخه نظیر عیب یابی مشکلات فنی، جلوگیری از سرقت، انتخاب کلاه ایمنی مطلوب و غیره و فرهنگ موتورسواری و دوچرخه سواری، اشاره کرد.

کتاب «رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه (همراه با دانستی‌های فنی)» نوشته یوسف بهمن‌آبادی در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 8500 تومان از سوی انتشارات سفیر خرد، منتشر و راهی بازار نشر شده است.