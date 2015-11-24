قصد گرفتن انتقام از استقلال را نداریم/ مربی سپاهان باید توجیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال تهران در مسابقات جام حذفی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فردا دیداری با استقلال داریم که نتیجه مساوی در آن وجود ندارد و در نهایت یک تیم به مرحله بعدی صعود می‌کند. هرچند استقلال شرایط خوبی در لیگ برتر دارد اما ما شناخت کاملی از این تیم داریم.

وی با بیان اینکه کادرفنی و بازیکنان استقلال نفرات قابل احترام و کاربلدی هستند، ادامه داد: اگر زمین چمن ورزشگاه تختی اجازه دهد، بازی خوبی را برابر استقلال ارائه می‌کنیم. ما همیشه به بازی زیبا اعتقاد داریم، تمام تلاش‌مان را هم به کار می‌بندیم تا به نتیجه دلخواه برسیم اما در نهایت هر تیمی که مستحق پیروزی است، برنده مسابقه شده و به مرحله بعدی صعود می‌کند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد شکست تیمش مقابل سپاهان در هفته دوازدهم لیگ برتر اینگونه واکنش نشان داد: همانطور که سال گذشته فوتبال روز خوش را به ما نشان می‌داد، مقابل سپاهان روی بد فوتبال را دیدم و درحالیکه حداقل باید یک امتیاز در اصفهان می‌گرفتیم، با شکست زمین مسابقه را ترک کردیم.

وی افزود: متاسفانه بعد از بازی مربی سپاهان اعلام کرد که نفت دفاع می‌رد، نمی‌دانم ایشان در ورزشگاه بود یا در مورد دیدار دیگری صحبت می‌کرد. سپاهان تیمی جام ندیده نیست که مربی آن اینگونه اظهار نظر می‌کند. در آن مسابقه یک پنالتی ما هم به اوت رفت و چند موقعیت گل را هم از دست دادیم و در چنین شرایطی بهتر است مربی سپاهان در ادبیاتش روشن‌تر سخن بگوید.

منصوریان ادامه داد: باید به مربی جدید سپاهان توضیح بدهند که این تیم، یکی از قطب‌های قهرمانی است و از این موضوع خوشحال نشود که از دست ما در رفته است. مطمئنا این صحبت‌ها هواداران سپاهان را در آینده‌ای نزدیک، دل زده می‌کند.

وی در مورد اینکه آیا به گرفتن انتقام شکست در لیگ از استقلال در بازی جام حذفی هست؟، اینگونه اظهارنظر کرد: بحث انتقام گرفتن از استقلال را از نفرات تیم دور کرده‌ایم و به آن فکر نمی‌کنیم. تیم نفت جوانان شایسته‌ای دارد که تلاش کردیم آنها را شرایط و اتفاقات بازی با سپاهان دور کنیم. آنها باید بدانند این مسابقه شرایطش متفاوت بوده و تنها برنده آن در جام می‌ماند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پاسخ به این پرسش که آیا زمان آن فرا رسیده است که بیرانوند را ببخشد و اجازه دهد او از دروازه نفت حراست کند یا خیر؟، اظهارکرد: خوشحالم علیرضا بعد از مدت‌ها، تمام آن رفتارهایش را عوض کرده و به یک شرایط خوب و ایده‌آل رسیده‌ است. بیرانوند تغییرات اساسی در اخلاق و رفتارش داده و همانی شده که ما می‌خواستیم.

وی افزود: من هیچ وقت به دنبال این نبودم که علیرضا بیرانوند را آزار دهم و یا بخواهم فوتبال او را نابود کنم، اما اعتقاد دارم بیرانوند از همه لحاظ تغییر اساسی کرده و تجربه بالایی کسب کرده و الان از آمادگی بسیاری خوبی در تمرینات بسر می‌برد و تنها به یک اشاره نیاز دارد تا از دروازه نفت حراست کند. مطمئنم در سال‌های بعد بیرانوند با تجربیاتی که در زندگی بدست می‌آورد، می‌گوید خداوند پدر منصوریان را بیامرزد که باعث شد از لحاظ روحی و اخلاقی تغییر کند و همانی باشد که جامعه انتظارش را دارد.

منصوریان در خصوص جدایی بیرانوند از نفت تهران تتاکید کرد: اصلاً چنین چیزی صحت ندارد. بیرانوند در نفت رشد کرده و برای او زحمات زیادی کشیده شده و او یکی از بهترین‌های فوتبال ایران خواهد شد. من قلباً او را دوست دارم و همیشه به او گفته‌ام اگر زبانت را مهار کنی، بیشترین خدمت را به خودت کرده‌ای و مطمئنم او در آینده حرف‌های زیادی برای فوتبال ایران خواهد داشت. علیرضا بیرانوند در نفت خواهد ماند و همچنان یکی از گلرهای مطمئن ما خواهد بود.

وی در خصوص سالگرد درگذشت پرویز دهداری نیز اینگونه اظهارنظر کرد: یکی از افتخارات زندگی‌ام این است که شاگرد این مرد بزرگ بوده‌ام؛ مردی که از لحاظ اخلاقی و رفتاری در فوتبال ایران تک بود و همانند او دیگر در فوتبال ایران وجود نداشته و نخواهد بود.

سرمربی نفت تهران اضافه کرد: او درست است از مکتب شاهین بود اما اخلاق و رفتار بسیار متفاوتی داشت و الگویی اخلاقی بزرگ برای تمامی فوتبالیست‌های ایران است. من ناراحتم به خاطر شرایطی که الان دارم، نمی‌توانم بر سر مزارش حاضر شوم اما حتما به اتفاق خانواده‌ام به دیدن فرزند او خواهم رفت.

وی در مورد اینکه چه احساسی دارد که باید تیمش را برابر استقلال به میدان بفرست، تصریح کرد: من استقلالی‌ام و فردا برای هدایت تیم نفت، کنار خط طولی زمین مسابقه نمی‌روم اما با اجازه مردم و هواداران علی چینی و محمد خرمگاه به کنار خط خواهند رفت. من عاشق همه استقلالی ها هستم اما فردا یکی از دو تیم حذف می‌شوند.

منصوریان در پایان در مورد محرومان و مصدومان تیمش در بازی با استقلال گفت: سیدجلال حسینی و سانتوز را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم. مشکلات بازیکنان‌ مصدوم‌مان روحی و مالی است که در این خصوص با مدیریت باشگاه صحبت کردیم تا برای این مشکل کاری را انجام دهند.